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رياضة

الدوري الإيطالي، ميلان يكتسح فينيزيا برباعية

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

اكتسح فريق ميلان نظيره فينيزيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2024-25.

مباراة ميلان وفينيزيا

جاءت رباعية ميلان عن طريق كل من ثيو هيرنانديز، ماتيو جابيا، كريستيان بوليسيتش من ركلة جزاء، وتامي أبراهام من ركلة أخرى في الدقائق 2، 16، 25، و29 على التوالي لصالح ميلان.

تشكيل ميلان

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

"مينيان؛ إيمرسون رويال، جابيا، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز؛ لوفتوس تشيك، فوفانا؛ بوليسيتش، رايندرز، لياو؛ إبراهيم".

تشكيل فينيزيا

بينما جاء تشكيل فينيزيا كالتالي:

"جورونين؛ إيدزيس، سفوبودا، شينجتيان؛ كانديلا، دنكان، نيكولوسي كافيجليا، زامبانو؛ أوريستانيو، بوسيو؛ بوهجانبالو".

وحقق ميلان بداية مخيبة في الموسم الجاري بعدما تعادل في مباراتين أمام تورينو ولاتسيو بنتيجة 2- 2 فيما خسر أمام بارما 2-1.

وسيكون ميلان على موعد مع مباريات قوية في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه سيواجه كذلك ريال مدريد الإسباني، حامل لقب البطولة، وباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، وكلوب بروج البلجيكي وريد ستار بلجراد الصربي ودينامو زغرب الكرواتي وجيرونا الإسباني وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

على جانب آخر، حصل فينزيا على نقطة وحيدة من ثلاث مباريات، وهو الفريق الصاعد لبطولة الدوري هذا الموسم من الدرجة الثانية.

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