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رياضة

روما الإيطالي يعلن إقالة مدربه دي روسي من منصبه

دي روسي
دي روسي

الدوري الايطالي، أعلن نادي روما الإيطالي إقالة مدربه دانييلي دي روسي من منصبه لسوء النتائج مع النادي منذ بداية الموسم.

وحقق روما 3 نقاط فقط من 4 مباريات في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي بالتعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراة.

وكان فريق روما بقيادة مدربه دي روسي تعادل مع نظيره جنوي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لويجي فيراريس “ماراتسي”، بمنافسات الدوري الايطالي.

وتقدم روما عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 37 فيما تعادل لـ جنوي اللاعب كوني دي وينتر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

تشكيل روما ضد جنوى

وتواجد سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي على دكة بدلاء روما في مباراة اليوم ولم يشارك خلال اللقاء.

وجاء تشكيل روما الأساسي لمواجهة جنوى على النحو التالي:
سفيلار – مانشيني – نديكا – أنجلينو – ساليما يكريس – كوني – كريستانتي – بيسيلي – الشعراوي – دوفبيك – ديبالا.

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