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رياضة

ريال مدريد يراقب رباعي البريميرليج (تقرير)

ألكسندر أرنولد، فيتو
ألكسندر أرنولد، فيتو

 زعمت وسائل الإعلام الإسبانية أن ريال مدريد يستهدف ضم أربعة لاعبين من البريميرليج في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن هؤلاء اللاعبين هم: رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي، ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، ويليام صليبا مدافع أرسنال، وكريستيان روميرو مدافع توتنهام.

أعلنت رابطة الحكام الإسبانية عن حكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني التي تجمع بينهما يوم السبت المقبل. 


ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب سنتياجو برنابيو يوم السبت في تمام العاشرة مساء. 

واختارت رابطة الحكام خوسيه لويس مونتيرو ليدير لقاء ريال مدريد وإسبانيول، كما سيتواجد ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الـ VAR.

ترتيب ريال مدريد وإسبانيول 

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، فيما يقع إسبانيول في المركز الثاني عشر بـ7 نقاط. 

ريال مدريد يبدأ رحلة الحفاظ على لقب دوري الأبطال بالفوز على شتوتجارت 

وفاز فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره شتوتجارت الألماني، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد. 

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