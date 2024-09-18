نجم ريال مدريد يحطم رقم راؤول بدوري أبطال أوروبا بعد 29 عاما

واصل البرازيلي إندريك فيليبي، لاعب ريال مدريد الإسباني، تألقه مع الملكي، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في مباراة شتوتجارت أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح إندريك بهذا الهدف، هو أصغر لاعب يسجل لـ ريال مدريد في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا متخطيًا بذلك راؤول جونزاليس أسطورة النادي الملكي.

وكان أول هدف لـ راؤول في عمر الـ18 عامًا و13 أشهر في عام 1995، ولكن اللاعب البرازيلي، جاء هدفه بعمر الـ18 عامًا وشهر واحد فقط.

ويأتي في المركز الثالث، البرازيلي رودريجو بعمر الـ18 عامًا و9 أشهر، في عام 2019، ثم نيكو باز في 2023 بعمر الـ19 عامًا وشهرين، وأخيرًا فينيسيوس جونيور، خامس أصغر لاعب سجل هدفًا لـ ريال مدريد بعمر الـ19 عامًا و4 أشهر.

ريال مدريد يبدأ رحلة الحفاظ على لقب دوري الأبطال بالفوز على شتوتجارت بثلاثية

وفاز فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره شتوتجارت الألماني، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من: كيليان مبابي في الدقيقة 46 وأنطونيو روديجير في الدقيقة 83، والبرازيلي إندريك فيليبي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل هدف شتوتجارت اللاعب يونداف بالدقيقة 68.

تشكيل ريال مدريد أمام شتوتجارت

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر- فاسكيز - داني كارفخال

في خط الوسط: تشاوميني - فيدريكو فالفيردي - بيلنجهام

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بالموسم الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، على ملعب ويمبلي في لندن.

حدث غير مسبوق في مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت

وواجه فريق ريال مدريد نظيره شتوتجارت الألماني، لأول مرة في تاريخه بمسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا العريقة، بعد أن واجه الميرنجي العديد من أندية ألمانيا على غرار بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبايرن ليفركوزن ولايبزيج وغيرهم.

كما تعد هذه المباراة هي الأولي لنجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بقميص الميرنجي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للاعب الدولي البرازيلي الشاب إندريك.

تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية الألمانية

واجه ريال مدريد، أندية كرة القدم الألمانية، في 60 مباراة من قبل بمختلف المسابقات، ونجح خلالها النادي الملكي في تحقيق الفوز خلال 31 لقاء، وخسر 17، وحسم التعادل 12 مواجهة.

وكانت آخر مواجهة لفريق ريال مدريد مع فريق ألماني أوروبيا، في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.