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رياضة

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

تعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره شتوتجارت الألماني، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد. 

تشكيل ريال مدريد أمام شتوتجارت

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: 

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر- فاسكيز - داني كارفخال

في خط الوسط: تشاوميني - فيدريكو فالفيردي - بيلنجهام

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

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وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه بالموسم الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، على ملعب ويمبلي في لندن.

حدث غير مسبوق في مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت 

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره شتوتجارت الألماني، لأول مرة في تاريخه بمسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا العريقة، بعد أن واجه الميرنجي العديد من أندية ألمانيا على غرار بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبايرن ليفركوزن ولايبزيج وغيرهم.

كما تعد هذه المباراة هي الأولي لنجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بقميص الميرنجي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للاعب الدولي البرازيلي الشاب إندريك.

تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية الألمانية

واجه ريال مدريد، أندية كرة القدم الألمانية، في 60 مباراة من قبل بمختلف المسابقات، ونجح خلالها النادي الملكي في تحقيق الفوز خلال 31 لقاء، وخسر 17، وحسم التعادل 12 مواجهة.

وكانت آخر مواجهة لفريق ريال مدريد مع فريق ألماني أوروبيا، في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

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