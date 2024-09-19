الخميس 19 سبتمبر 2024
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رياضة

تحركات رسمية لنقل فهد المولد إلى الرياض

فهد المولد،فيتو
فهد المولد،فيتو

 كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن تطورات الحالة الصحية للنجم السعودي فهد المولد، لاعب فريق الشباب، بعد سقوطه من الدور الثاني خلال تواجده في الإمارات.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد نقله لأحد المستشفيات عن وجود تهشم في الجمجمة وكسور بالعنق.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن القنصلية السعودية في دبي بدأت التنسيق مع مستشفى راشد لنقل فهد المولد بطائرة إخلاء طبي إلى العاصمة الرياض. 

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن قرار نقل اللاعب من الإمارات إلى الرياض سيتوقف على استقرار حالته التي ما تزال حرجة جدا.

وكانت القنصلية السعودية قد حاولت في وقت سابق نقل المولد إلى الرياض، إلا أن مساعيها قد باءت بالفشل في ظل صعوبة حالته الصحية.
 

وكان نادي الشباب السعودي، قد أعلن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق فهد المولد، خلال الحادث الذي تعرض له في منزله.


وقال بيان نادي الشباب السعودي: "إشارة إلى العارض الصحي الذي تعرض له الكابتن فهد المولد، فإننا نود الإيضاح بأن اللاعب قد تعرض صباح الخميس، 12 سبتمبر 2024 لحادث سقوط في منزله الخاص بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

 

وأضاف: "ونقل لأحد المستشفيات حيث يتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة، بمتابعة خاصة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم والسفارة السعودية في أبوظبي والقنصلية العامة.

وأكد هناك فريق طبي كامل من الإمارات والسعودية يتابع حالة اللاعب الذي مازال فاقدا للوعي ويعاني من عدة كسور جعلته يرقد حتى الآن بالعناية المركزة.


وأضاف: "ونقل لأحد المستشفيات حيث يتلقى حاليًّا الرعاية الطبية اللازمة، بمتابعة خاصة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم والسفارة السعودية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي وإدارة النادي".


وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن حالة المهاجم المخضرم فهد المولد الصحية مستقرة، بعد نقله إلى المستشفى.

 

وشارك المولد مع المنتخب السعودي في مباراتي إندونيسيا والصين في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحصل المولد على إجازة قصيرة بعد نهاية فترة التوقف الدولي، سافر خلالها إلى دبي.

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فهد المولد فريق الشباب دولة الإمارات العربية المتحدة دبي الرياض

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