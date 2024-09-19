الزمالك يحتفل بعيد ميلاد لاعبه الجديد كونراد ميشالاك

احتفل نادي الزمالك بيوم ميلاد لاعبه الجديد البولندي كونراد ميشالاك الذي انضم لصفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الزمالك رسميا، التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك القادم من نادي أحد السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويعد ميشالاك من مواليد 19 سبتمبر عام 1997 أي أتم اليوم عامه الـ27.

الزمالك يحتفل بيوم ميلاد البولندي كونراد ميشالاك

ونشر نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة للبولندي كونراد ميشالاك وكتب: “عيد ميلاد سعيد للنفاثة البولندية كونراد ميشالاك”.

كل ما تريد معرفته عن البولندي كونراد ميشالاك

وجاءت أبرز المعلومات عن البولندي كونراد ميشالاك كالتالي:

يبلغ البولندي كونراد ميشالاك من العمر 27 عاما وتأتي قيمته السوقية مليون يورو.

ويلعب في مركز الجناح الهجومي (أيمن وأيسر).

خاض البولندي كونراد ميشالاك 275 مباراة في تاريخه بواقع 16027 دقيقة.

وسجل البولندي كونراد ميشالاك 29 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة فيا تلقى 14 بطاقة صفراء.

مثل منتخب بولندا للشباب وتحت 21 عاما ولم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول رغم انضمامه في معسكرين.

أبرز الأندية التي لعب لها: "كونيا سبور وأنقرة غوجو التركي وأحد السعودي.