الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إصابة شرطي إسرائيلى في حادث طعن بمدينة القدس

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن شرطيا إسرائيليا أصيب في حادث طعن بمدينة القدس الشريف.

ووفقا لـ القناة الـ12 العبرية، فإن قوات الاحتلال استنفرت في محيط الحادث للتعامل مع الموقف.

 

اقتحام قريتي أوصرين وسالم في مدينة نابلس بالضفة الغربية

في سياق متصل، اقتحمت آليات عسكرية تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قريتي أوصرين وسالم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأمس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها فجروا 6 عبوات بآليات جيش الاحتلال خلال الاجتياح الأخير لمحافظة طولكرم بالضفة الغربية، لافتة إلى وقوع طواقمها بين قتيل وجريح.

 

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 من جنوده الأسرى بقصف سلاح الجو

جيش الاحتلال يقتحم قرى في مدينة نابلس بالضفة الغربية

 

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