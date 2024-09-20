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محافظات

محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور ضمن الاحتفالات بالعيد القومي (صور)

احتفالية بدار أوبرا
احتفالية بدار أوبرا دمنهور، فيتو

شهدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بدار أوبرا دمنهور مساء أمس بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وبالتزامن مع إطلاق مبادرة السيد الرئيس "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" في كافة القطاعات.


 

وذلك بحضور اللواء هشام حسني - قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، وعدد من المحافظين السابقين، المهندسة نادية عبده، واللواء مصطفى هدهود، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات البارزة، ورموز المحافظة، وقياداتها الأمنية والتنفيذية والمكرمين من الطلاب والمتميزين.

محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور، فيتو
محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور، فيتو
محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور، فيتو


 بدأ الحفل بالسلام الوطني الجمهوري، ثم كلمة للدكتورة جاكلين عازر، والتي رحبت خلالها بالحضور، معربة عن فخرها واعتزازها بتاريخ محافظة البحيرة الحافل بالانتصارات، مؤكدة أن مصر اليوم، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقق نصرًا من نوع مختلف، يتمثل في العمران والخير، وهزيمة الفوضى والتطرف، وبناء الإنسان المصري إلى جانب تشييد المدن والطرق والبنية التحتية.

 

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة حظيت بالعديد من المشروعات التنموية التي تم افتتاحها بالأمس في رشيد، وستستمر على مدار الأيام المقبلة، هدية من الدولة بمناسبة العيد القومي.
 

وأضافت عازر أن البحيرة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، مشيرةً إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة في كافة القطاعات، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز فرص الإستثمار والتنمية.
 

وتقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة خلال فترة عملهم، قامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم عدد من المحافظين السابقين وهم المهندسة نادية عبده، واللواء مصطفى هدهود.
 

محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور، فيتو
محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور، فيتو

كما قامت محافظ البحيرة بتكريم عدد من الطلاب المتفوقين من بينهم ١٢ طالبًا من أوائل الجامعات، و٥٧ طالبا من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني والمكفوفين والأزهر، و٤ من العمال المجتهدين وعددًا من أسر الشهداء.
 

ثم واصل الحفل فقراته بتقديم عروضًا فنية متنوعة أضفت أجواء من البهجة على الحضور، حيث قدمت فرقة إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم باقة من الأغاني الوطنية مثل "فيها حاجة حلوة" و"علي البحيرة قوام جينا"، فيما قدمت فرقة البحيرة القومية للموسيقى العربية وفرقة مديرية الشباب والرياضة مجموعة من الأغاني الشهيرة مثل "سلمولي على مصر" و"يالي عايش" و"عبد الودود".

 

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