تعليم البحيرة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

أنهت جميع مدارس محافظة البحيرة كافة استعداداتها وتجهيزاتها اللازمة لاستقبال الطلاب والتلاميذ من مختلف النوعيات والمراحل التعليمية وذلك وفقا للضوابط والقرارات المنظمة وتم إعداد الجداول المدرسية وتوزيع المهام والأدوار على جميع الأعضاء والتشديد على خروج المدرسة في أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب.

تعليم البحيرة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، فيتو

تعليم البحيرة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، فيتو

تعليم البحيرة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، فيتو



موعد بداية العام الدراسي الجديد

وأشار وكيل تعليم المحافظة يوسف الديب إلى أن إدارات المحافظة تقوم بكافة التجهيزات قبل بدء العام الدراسي الجديد ذلك قبل ساعات قليلة متبقية تفصلنا عن بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والمقرر انطلاقة اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢١ من سبتمبر الجاري.



توفير مناخ آمن وصحي للطلاب

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة العمل على توفير المناخ الآمن والصحي لأبنائنا الطلاب والعمل على تحقيق عام دراسي منضبط وذلك فى ضوء القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لهذا الشأن لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية على جميع الإدارات التعليمية والمدارس لضمان حسن سير وانتظام العملية التعليمية.





تعليم البحيرة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، فيتو

تعليم البحيرة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، فيتو

تعليم البحيرة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، فيتو





وفي اطار متصل، قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة صباح اليوم بجولة علي عدد من مدارس ادارة رشيد التعليمية بداها بتفقد مدرسة ام المصريين الابتدائية بنات، حيث قام بتفقد المدرسة وتابع تجهيزات الفصول لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة مشددا على التأكد من سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ والانتهاء من اعمال الطلاء وصيانة دورات المياه كما تابع تجهيز جداول الحصص الدراسية لجميع المواد الدراسية وحرص وكيل الوزارة على الاطمئنان على كثافة الطلاب داخل الفصول من خلال الكشوف المعدة وخطة المدرسة فى تخفيض الكثافة واستغلال الفراغات المتاحة





التأكد من إنهاء أعمال الصيانة والبنية التحتية

وأكد على متابعة تجهيزات الفصول الدراسية وتوفير جميع الوسائل التعليمية بالمدارس بالاضافة الى اعمال الصيانة البسيطة التى تم اجراؤها والانتهاء منها والتى شملت تحسين البنية التحتية وتطوير دورات المياه بهما وكذا خطة تخفيض كثافة الفصول الدراسية التى تم اقرارها ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.