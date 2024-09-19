محافظ البحيرة تشهد توزيع سماعات طبية على ضعاف السمع (صور)

شهدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بمكتبة مصر العامة بدمنهور توزيع 55 سماعة طبية على عدد من الطلبة من الصم وضعاف السمع من أبناء مركز أبو حمص الذين تم توقيع الكشف عليهم خلال الفترة الماضية وذلك بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ والأستاذ يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي نادي روتاري والجهات المعنية.

محافظ البحيرة تشهد توزيع عدد 55 سماعة طبية، فيتو

محافظ البحيرة تشهد توزيع عدد 55 سماعة طبية، فيتو

أكدت محافظ البحيرة أن السماعات الطبية المقدمة تلعب دورًا حيويًا في تمكين الأفراد من التواصل الفعّال وتحسين جودة الحياة وتساعد على تعزيز التواصل والإندماج الإجتماعي مما يساهم في تطوير المهارات الأكاديمية والمهنية.

وأشار إلى أن جميع قيادات الدولة توجه لكل أبنائنا كل تحية وتقدير وتقف بجانبهم بكل وسيلة ممكنة، كما أن هناك إهتمامًا غير مسبوق من الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع.



كما أعربت الدكتورة أميمة الشيخ نائب المنطقة الروتارية عن سعادتها بتواجدها في مثل هذه الفاعلية، مقدمة التهنئة للمحافظ بمناسبة الإحتفال بالعيد القومي، مشيرةً إلى أن نادي روتاري مستمر في تقديم الدعم اللازم للمشاركة في تنمية المجتمع، كما قدمت الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية ودعمها المستمر.





محافظ البحيرة تشهد توزيع عدد 55 سماعة طبية، فيتو

محافظ البحيرة تشهد توزيع عدد 55 سماعة طبية، فيتو

محافظ البحيرة تشهد توزيع عدد 55 سماعة طبية، فيتو

كما قامت محافظ البحيرة عقب توزيع السماعات بمشاركة الأطفال خلال الإحتفالية التي نظمتها شركة العربي بعنوان "كرنفال الأطفال" بالمسرح الروماني وسط فرحة عارمة من الأطفال حيث تضمنت الإحتفالية العديد من الأنشطة والألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية.



كما قامت محافظ البحيرة بتفقد المكتبة المتنقلة المتواجدة داخل المكتبة ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، ويأتي ذلك ضمن إحتفالات البحيرة بعيدها القومي وبالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في كافة المجالات.