سويلم: طرحت فكرة تشفير الدوري ولم أطالب بضرورة تنفيذها

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن تصريحاته عن تشفير مسابقة الدوري الممتاز في المواسم المقبلة تم تفسيرها بشكل خاطئ من جانب البعض.

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "طرحت فكرة تشفير الدوري الممتاز في المواسم المقبلة ولم أطالب بضرورة تنفيذها وكان مجرد رأي شخصي فقط".

وأضاف سويلم: "كل شيء وارد بشأن بطولة كأس مصر المقبلة ولم يتم تحديد الشكل الذي ستظهر بالمسابقة في الفترة المقبلة".

نظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد

وكان اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة الذي عقد بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، بحضور رؤساء ١٨ ناديا المشاركين في المسابقة وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أسفر عن التالي بإجماع آراء الأندية:

1- التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول دوري نايل في الموسم الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥

2- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين كل مجموعة تضم 9 فرق لتصبح عدد الجولات ٢٦ جولة بدلًا من ٣٤ جولة

3- هبوط فريقين لدوري المحترفين بدلًا من ٣ فرق

4- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل ٢٠٢٥-٢٠٢٦

5- قرعة الموسم الحالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ستقام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر