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ثروت سويلم: اجتماع الأندية مع الرابطة "تاريخي" والخطيب لم يتحدث عن الكأس

ثروت سويلم، فيتو
ثروت سويلم، فيتو

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أن الجلسة اليوم كانت تاريخية والمناقشات كانت رائعة، والاعتراضات كانت بأسلوب راقٍ، مشيرًا إلى أن رؤوساء الأندية كانوا يتحدثون للمصلحة العامة ومنهم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "رؤوساء الأندية كانوا يتحدثون لمصلحة الكرة المصرية، وفي 2027 سيعود الدوري إلى 18 ناديا فقط، والأفضل إقامتها بهذا العدد من الأندية مع منع المؤجلات".

وأضاف: "كل الحاضرين طرحوا وجهات نظرهم في الاجتماع، وتم الاتفاق على كافة الأمور منها عدد الهابطين، والاجتماع كان حريص على مصلحة الكرة المصرية، ولذلك أرى أنها كانت جلسة تاريخية، والشركة الألمانية ستقوم بوضع جداول 3 بطولات (الدوري وكأس مصر ورابطة الأندية)".

وواصل: "تم الاعلان عن كل القرارات ونعد الجميع بأن الموسم القادم سيكون منتظم، ولن يكون هناك مؤجلات، والجميع بذل جهدًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية من أجل تنظيم الدوري، وتم التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم المباريات".

وزاد: "تم إبلاغ الشركة الألمانية بكل الصعوبات، والهدف هو عمل جداول منضبطة ولا تفتح الباب أمام الانتقادات أو المجاملات، ونسعى لإقامة بطولة قوية".

وأكمل: "لدينا رموز تحكيمية قادرة على لجنة الحكام، وبعضهم يعمل في السعودية والامارات وغيرها، وهم أفضل من الأجانب، ومحمد فاروق من الشخصيات المحترمة التي تُدير اللجنة حاليا، ويجب تدعيمه من أجل النجاح، وأي رئيس لجنة حكام يجب أن يكون حيادي، وأن يكون هدفه النجاح، وأتمنى أن يكون رئيس اللجنة (مصري)".

شروط مسابقة الدوري المصري

وزاد: "لائحة شروط مسابقة الدوري المصري سوف يتم وضعها من جانب الرابطة، ويتم عرضها على الأندية قبل القرعة، وعامر حسين موجود في عضوية اتحاد الكرة، وفي شهر أكتوبر سوف يتم فتح باب الترشح وهناك 75 يومًا لحين إجراء الانتخابات، وطالما تم الاستعانة بشركة ألمانية هي من ستقوم بوضع الجداول".

وأشار إلى أن وجود الأندية الجماهيرية في كأس مصر شئ مهم من أجل قوة البطولة، ولدي رأيي الشخصي بضرورة مشاركة الأهلي والزمالك في الكأس. موضحًا بأن الزمالك انسحب من بطولة كأس السوبر، بينما الأهلي قدم مبرراته بشأن عدم امكانية خوض باقي مواجهات الكأس.

وأتم: "موضوع كأس مصر لم يُثار خلال الاجتماع مطلقا، والكابتن محمود الخطيب لم يتحدث مطلقًا عن عدم المشاركة في النسخة المقبلة، ولكنه تحدث عن احترام اللوائح فقط، والأهلي ليس في حاجة لمجاملة أو لبطولات أخرى، ومع احترامي لكل الأندية، فكأس مصر خسر كثيرا باعتذار الأهلي وخروج الزمالك مبكرا".

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ثروت سويلم اتحاد الكرة رابطة الأندية الأهلي الخطيب

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