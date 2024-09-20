عشان ما يتقالش على راسه ريشة، خالد الغندور: الأهلي يرفض تعديل لائحة كأس مصر

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادى الأهلى يرفض تعديل اللائحة من أجل المشاركة في بطولة كأس مصر الموسم المقبل.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "الأهلى يرفض تعديل اللائحة من أجل المشاركة في بطولة كأس مصر في الموسم المقبل،".

وواصل: "النادي الأهلي كان يعلم عواقب الانسحاب من كأس مصر الموسم الماضى، وهم فضلوا إراحة اللاعبين من الإجهاد بسبب ضغط المباريات وتلاحم الموسم وبالتالي انسحابه من البطولة على قناعة تامة والأهلى هدفه في الموسم القادم مباراة السوبر الأفريقي وبطولة دورى أبطال أفريقيا وبطولة الإنتركونتيننتال".

وأكمل الغندور: "الأهلى يرفض تعديل أى لوائح حتى يقال على رأسه "ريشة" والمارد الأحمر رافض أن يأخذ انطباع عنه أن اللوائح تعدل بسببه،والأهلى قد لا يشارك في بطولة كأس الرابطة الموسم المقبل وربما يلعبها بالشباب".

وتابع:"الأهلى عايز يقول أن اللوائح تطبق على الكبير والصغير وأنه يسير على الطريق الصحيح،ويرفض أن يقال ليس هناك مبدأ تكافؤ للفرص،أو عدم تطبيق الثواب والعقاب على الجميع".

موعد مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق جورماهيا الكيني الأهلي ضد جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا في السابعة مساء السبت يوم السبت 21 سبتمبر على استاد القاهرة الدولى في مباراة الإياب ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وجورماهيا عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية بعد حصولها علي حقوق المباراة كما حدث وأذاعت لقاء الذهاب بين الفريقين.

كما نجحت قناة إم بي سي مصر 2 في الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

وتردد قناة إم بي سي مصر 2 على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 -2025.