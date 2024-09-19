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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للقاء جورماهيا بدوري أبطال أفريقيا

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للقاء جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع مع الطاقم المعاون له على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

أدى اللاعبون فقرات بدنية لمدة ٣٠ دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ووصلت بعثة فريق جورماهيا الكيني إلى القاهرة استعدادا لملاقاة  النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين بدوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في مباراة الإياب ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا 

 وأعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني التي ستجمع الفريقين يوم السبت المقبل في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

 

 قناة إم بي سي مصر 2 الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا 

كما نجحت قناة إم بي سي مصر 2 في الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا. 

 وتردد قناة إم بي سي مصر 2 على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أبوظبي تنقل مباراة الأهلي وجورماهيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وجورماهيا عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية بعد حصولها علي حقوق المباراة كما حدث وأذاعت لقاء الذهاب بين الفريقين. 

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة الدولى. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 -2025.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

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الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جورماهيا الكيني دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر ملعب مختار التتش بالجزيرة

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