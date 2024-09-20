شبانة: قيد علي معلول في يناير يتسبب في أزمة بالأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الأهلي سيقوم بقيد علي معلول في يناير، وهو ما يضع الأهلي في موقف صعب بالنسبة لعدد اللاعبين الأجانب.

وتابع شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc: "معلول سيتم قيده في يناير هذا أمر مؤكد، هل الأهلي حينها سيقوم بإعارة يحيى عطية الله؟!".

وأضاف: "غير منطقي أن يكون هناك ٢ لاعبين أجانب في مركز واحد خاصة لو هذا المركز هو الظهير الأيسر".

وواصل: "الأقرب إعارة يحيى عطية الله، لأن ليس منطقي رحيل أشرف داري الذي جاء لخلافة محمد عبد المنعم، كما يعتمد كولر على رضا سليم وبيرسي تاو".