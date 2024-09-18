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رياضة

قرار نهائي في مصير علي معلول مع الأهلي

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

الأهلي، انتشرت أنباء عديدة بشأن  مصير علي معلول لاعب النادي الاهلي، مع المارد الأحمر وامكانية الإستغناء عنه في يناير المقبل او فسخ التعاقد نهائيًا.

 

وحسم محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مصير علي معلول الذي أكد الطرفان على تواجده بالفريق.

واستقر الامر داخل النادي الاهلي على عدم قيد علي معلول في القائمة الاولى للمارد الاحمر خاصه مع عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في وتر اكيليس ولن يعود حتى منتصف نوفمبر المقبل، على ان يتم تسجيل اللاعب في القائمة الثانية للأهلي.

ونفي مصدر ما تردد حول فسخ او الإستغناء عن علي معلول بإعتباره أحد أعمدة النادي الاهلي.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية أمس الثلاثاء على أن يعود مساء اليوم اللاعبين إلى التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة لكافة اللاعبين الراحلين عن النادي والذين شاركوا في الفوز بالدوري للتواجد والاحتفال بالدرع عقب مباراة جوروماهيا.

ويأتي على رأسهم محمود متولي المنتقل للاتحاد السكندري وأليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمود الزنفلي.

وجاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

وقال مصدر داخل الأهلي إن يحيى عطية الله لاعب الأهلي سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا السبت القادم بعد شكواه من آلام عضلية عقب مباراة الذهاب. 

 

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