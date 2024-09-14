أهداف زيلينسكي في الداخل الروسي.. أبرزها مراكز القيادة العسكرية ومستودعات الوقود.. وكييف تطلب من الغرب المزيد من الأسلحة الهجومية

يلح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أشهر على حلفاء بلاده، لاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى قادرة على ضرب العمق الروسي.

زيلينسكي يلح على الحلفاء لتزويد أوكرانيا بالسلاح

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الرياح الأمريكية لم تجر كما تشتهي سفن زيلينسكي على ما يبدو، فلم يصدر بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، أمس في واشنطن أي تأكيد بشأن السماح لكييف باستخدام صواريخ ATACMS الأمريكية.

لائحة أهداف داخل روسيا

يبدو أن هناك لائحة أهداف بحسب ما كشف دبلوماسيان أوروبيان، أكدا أن أوكرانيا قدمت إلى الولايات المتحدة وبريطانيا قائمة بأسماء أهداف محتملة داخل روسيا يمكن ضربها إذا سمح بذلك.

كما أشار مسؤولون أمريكيون مطلعون إلى أن كييف تود استهداف مراكز القيادة والسيطرة العسكرية ومستودعات الوقود والأسلحة الروسية، وفق ما نقلت رويترز.

كذلك تسعى أيضا إلى ضرب تجمعات القوات الروسية، بحسب المسؤولين.

إذ تعول كييف على صواريخ ATACMS الأمريكية، فضلا عن "ستورم شادو" البريطانية، إلى جانب طائرات إف-16، من أجل هزيمة التفوق الجوي الروسي.

لكن الأمر قد لا يكون بهذه البساطة، فقد أوضح مسؤولون في البنتاجون أن 90% من الطائرات الروسية التي تطلق القنابل الانزلاقية، والتي تعد واحدة من أكبر التهديدات لأوكرانيا، موجودة في مطارات على بعد 300 كيلومتر (186 ميلًا) على الأقل من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، فيما نطاق ومدى صواريخ ATACMS، لا يصل إلى هذا الحد.

يذكر أنه بالإضافة إلى أنظمة ATACMS الأمريكية، ترغب أوكرانيا في الحصول على إذن لاستعمال صواريخ ستورم شادو المقدمة من بريطانيا وSCALP الفرنسية المشابهة تقريبًا، في ضرب العمق الروسي، وهي صواريخ من فئة كروز، يصل أقصى مدى لها إلى حوالي 250 كيلومترا، وتطلق من طائرة لتحلق بسرعة تقارب سرعة الصوت،كما ستعمل عادة لاختراق المخازن والمنشآت المحصنة.

لكن الإدارة الأمريكية لا تزال مترددة بشأن السماح لأوكرانيا بضرب الداخل الروسي مستعملة صواريخها، خوفًا أيضا من تحركات روسية معادية لها في أماكن بالشرق الأوسط، كسوريا والعراق.

فقد حذرت وكالات المخابرات الأمريكية من أن موسكو قد ترد على مثل تلك الخطوة بمساعدة إيران في استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.