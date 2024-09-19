طريقة عمل الكرواسون، بالطعم الأصلي وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكرواسون، يعد من أصناف المعجنات الفرنسية الشهيرة، ويتكون الكرواسون من طبقات عديدة هشة، ويكون غنيا بطعم الزبدة، كما أن له عشاقه حول العالم.

وبعد أن ارتفعت أسعار الكرواسون بشكل كبير، فالحبة الواحدة من الكرواسون تصل الى 100 جنيه، وبأقل تقدير تتجاوز الـ50 جنيها، أصبحت الأمهات تبحث عن طريقة عمله.

وتعلم طريقة عمل الكرواسون، في البيت من الخطوات سهلة التنفيذ، فقط تحتاجين سر الوصفة الأصلية ومكوناتها والمقادير المظبوطة، وهو ما تحاول ستات البيوت الوصول إليه.





طريقة عمل الكرواسون الوصفة الأصلية

الكرواسون

تقدم الشيف نورا سيد خبيرة الطهي، طريقة عمل الكرواسون بالجبنة، بالوصفة الفرنسية الأصلية لعمل ألذ كرواسون، حتى يمكن لكل ست بيت، أن تصنعه بنفسها لأفراد أسرتها.



مقادير عمل الكرواسون

450 مل ماء مثلج

20 جرام خميرة

40 جرام حليب باودر

40 جرام سكر

5 جرام ملح

5 جرام محسن خبز

100 جرام زبدة مكعبات

2 بيضة

جبنة للحشو

400 جرام زبدة على شكل بلوك مربع ( توضع الزبدة فى كيس وتفرد بالنشابة أو المردانة أو rolling pin

سائل تلميع (صفار بيضة ومعلقتين حليب وقليل من النسكافية).

خطوات عمل الكرواسون

يخلط الدقيق والحليب الباودر والسكر والملح والخميرة ومكعبات الزبدة ومحسن الخبز.

ثم يضاف بعد ذلك البيض، ثم بعد ذلك يضاف الماء بالتدريج حتى يكتمل العجن، وتصبح لدينا عجينة ملساء ومتماسكة.

تغطى العجينة وتوضع بالثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تستريح.

تفرد العجينة، ثم توضع الزبدة فى المنتصف ونطبق العجينة على الزبدة على هيئة ظرف وتفرد بحذر حتى لا تخرج الزبدة من الجوانب وتطبق وتوضع بالثلاجة لمدة نصف ساعة وتكرر هذه العملية ٤ مرات.

تفرد العجينة بسمك رفيع وتقطع على شكل مثلثات، وتوضع حشوة الجبنة، ثم تلف لكى تأخذ شكل الكرواسون، وتوضع على صاج مدهون مادة دهنية.

وترش بعد ذلك وحدات الكرواسون بسائل التلميع، ثم تترك نصف ساعة حتى تختمر قبل أن توضع في الفرن.

ثم يوضع الكرواسون فى فرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة.

خطوة اختيارية:

بعد ان تبرد وحدات الكرواسون، يمكنك فتحها بالسكينة وحشوها الخس وشرائح الطماطم وشرائح الجبنة واللانشون.

سر نجاح عجين الكرواسون



عند إضافة الماء يضاف تدريجيا لأن كل نوع دقيق يختلف عن النوع الآخر، فيمكن أن يحتاج نوع من الدقيق الكمية كلها، ونوع آخر يكتفى بكمية أقل.

طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة



الكرواسون بالشوكولاتة

ويمكنك أيضا عمل الكرواسون بالشوكولاتة في البيت، وتساعدك الشيف آسيا في عمل أسرع وألذ كرواسون بالشيكولاتة، سيبهر افراد أسرتك، ويسعدهم.



المقادير:

١/٢ كوب حليب دافئ

كوب و٣/٤ كوب دقيق

١/٢ ملعقة صغيرة ملح

١٥٠جرام زبدة مجمدة

٤ ملاعق كبيرة سكر

ملعقتين صغيرتين خميرة فورية

للحشو:

قطع شوكولاتة

للوجه:

بيضة مخفوقة مع قليل من الماء.

طريقة تحضير الكرواسون:

يوضع الدقيق بوعاء عميق.

توضع الخميرة في جانب من الدقيق مع السكر، ثم يوضع الملح بالجانب الاخر.

تبشر الزبدة المجمدة فوق المزيج، ويقلب جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

يضاف الحليب الدافئ، ثم يلف العجين الى ان يصبح متجانسا وغير لاصقا.

يشكل العجين على سطح مرشوش بالدقيق، على هيئة مربع، يلف بكيس المطبخ ثم يترك بالثلاجة ليرتاح ساعة ونصف.

يرش سطح العمل بالدقيق ثم تفرد العجين على شكل مستطيل.

تطوى من الجانبين، ثم تلف وتطوى من الجانبين السفليين على هيئة مربع.

تقلب ثم تفرد مرة اخرى بنفس الطريقة

تطوى من الجانبين، ثم تلف لتشكيل نفس المربع.

تعاد هذه العملية مرة أخيرة، ثم تلف ببلاستيك المطبخ، وتترك بالثلاجة لترتاح عالى الأقل ساعتين.

يفرد العجين اخيرا على سطح مرشوش، ثم يقطع باستخدام مسطرة الى مستطيلات عرضها 7.5 سم وطولها 30.5 سم.

يقطع كل مستطيل من الطرف للطرف الموازي له، للحصول على مثلتين متشابهين.

كل مثلت من العجين، يفتح بالسكين قليلا من اسفل، من منتصف قاعدة المثلت ويحشى بقطعة شوكولاتة.

يلف على شكل كرواسون، ثم يوضع في صينية الفرن المغطاة بورق الخبز.

يمكن في هذه المرحلة تجميد الكرواسون في حالة الاحتفاظ به، واستخدامه عند اللزوم، لكن في حالة استخدامه مباشرة، يترك ليتخمر بدرجة حرارة الغرفة مدة ساعتين.

يدهن بمزيج البيض والماء ثم يخبز في فرن درجة حرارته ٢٣٠ مئوية لمدة ١٢ دقيقة ثم تخفض درجة الحرارة لـ١٨٠، ويخبز الكرواسون مدة ٥ دقائق أخرى الى أن يصبح لونه ذهبيا.

طريقة عمل الباتيه بالجبنة



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الباتيه بالجبنة في البيت، وسيعشقه كل أفراد أسرتك.



المقادير:

1\2 كيلو دقيق

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بيضة

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 كوب لبن رايب او اكثر حسب الحاجة

250 جرام جبنة رومى مبشورة

2 ملعقة كبيرة سمسم

2 ملعقة كبيرة حبة البركة

صفار بيضة

1\2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة بكينج بودر

1\2 ملعقة صغيرة ملح

خطوات التحضير:

فى اناء يتم خلط الدقيق مع البكينج بودر والخميرة والسكر وذرة ملح

يتم اضافة اللبن الرايب الدافىء الى الخليط السابق ومعه البيضة ثم يعجن لمدة ربع ساعة.

ويلم بالزيت ثم يغطى ويترك فى مكان دافئ ليخمر.

ثم يتم رفعه بأطراف الأصابع من الخارج للداخل ليهبط من علو التخمير.

يقطع كرات مع حشوه بالجبنة ويغلق مثل القطايف.

يترك الباتيه ليخمر، ويدهن بالبيض ثم يرش بالسمسم وحبة البركة على الوجه.

و يتم إدخاله فرن ساخن جدا، به حمام مائى.

ويقدم بالهنا والشفا.