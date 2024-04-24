طريقة عمل فطيرة الطاسة الاقتصادية من الشيف نيفين عباس
طريقة عمل فطيرة الطاسة، فطيرة الطاسة من المعجنات السريعة التى لها مذاق مميز وتقدم على وجبات العشاء دائما ويعشقها الكبار والصغار.
وطريقة عمل فطيرة الطاسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها بالحشوات المختلفة لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل فطيرة الطاسة الاقتصادية.
مكونات عمل فطيرة الطاسة:-
2 كوب ونصف دقيق
ملعقة صغيرة ملح
عبوة زبادي
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
نصف كوب حليب
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة
2 ملعقة زيت
طريقة عمل فطيرة الطاسة الاقتصادية:-
- في وعاء العجن يضاف الحليب والسكر والخميرة والزيت.
- يقلب ويترك قليلًا مغطي حتي تتفاعل الخميرة.
- يضاف الدقيق بالتدريج ونعجن.
- تضاف الزبادي ونعجن جيدا حتى نحصل علي عجينة متماسكة لا تلتصق في اليد.
- تغطي العجينة وتترك حتي تختمر.
- نقوم بتقطيع العجين كرات متساوية الحجم.
- تفرد العجينة علي قليل من الزيت.
- ثم تحشي بأي حشوة ترغبين بها.
- ثم تغطي بطبقة أخري من العجين وتغلق جيدًا أو من الممكن طيّ العجين للحصول علي شكل هلالي بدلًا من الدائري بحسب الرغبة.
- في مقلاة علي نار متوسطة مدهونة زيت.
- نضع العجين ويترك حتي يحمر الوجه ويصبح ذهبي اللون.
- ثم يقلب علي الوجه الآخر حتي يصبح ذهبي اللون.
- تخرج وتقدم الفطائر ساخنة.
ولعمل فطائر البيتزا
مكونات عمل فطائر البيتزا:-
للعجين
كيلو دقيق لجميع الأغراض
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف كوب حليب مجفف
ربع كوب زيت
ماء دافئ للعجن
للحشو
جبن مودزاريلا
زيتون
صلصة بيتزا
أى إضافات أخرى مفضلة
للوجه
بيضة
ربع كوب زيت
سمسم
طريقة عمل فطائر البيتزا:-
- يقلب السكر والخميرة والماء معًا ويترك يتفاعل.
- يقلب الملح مع الدقيق والحليب المجفف.
- يوضع الماء مع الدقيق ونعجن حتى نحصل على عجينة لا تلتصق باليد.
- تدهن بالزيت وتغطى وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها.
- تقطع العجينة بعد الاختمار كرات.
- تفرد كل قطعة منها وتنقل لصينية بها ورق خبز ومدهونة زيت.
- تحشى كل قطعة من البيتزا بالصلصة والزيتون والجبنة والاضافات الأخرى المفضلة.
- يخفق البيض والزيت معا.
- تدهن أطراف العجين بالخليط وترش بالسمسم.
- تخبز فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج وتقدم.
- ويمكن تركها تبرد تماما وتغليفها جيدا وحفظها بالفريزر لمدة 3 شهور.
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