الخميس 19 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل مافن الموز بالعسل، حلوى مغذية وسريعة التحضير

مافن الموز بالعسل
مافن الموز بالعسل

طريقة عمل مافن الموز، المافن من الحلوى الشهيرة التى تعتبر من مشتقات الكيك ولها مذاق مميز لا يقاوم وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل مافن الموز، سهلة وبسيطة وتعتبر من الوصفات الصحية التى تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل مافن الموز بالعسل.

مكونات عمل مافن الموز بالعسل:-

3 حبات من الموز المهروس 

ثلث كوب من العسل

ربع كوب من الزيت النباتي

بيضة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوب ونصف من الدقيق

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل مافن الموز بالعسل: 

  • سخني الفرن على حرارة 375 درجة.
  • اخلطي الموز مع العسل والزيت والبيض والفانيليا حتى تمتزج المكونات.
  • أضيفي الدقيق والبيكنج صودا.
  • جهزي صينية كب كيك وبطنيها بورق الكب كيك.
  • وزعي خليط الكيك في الصينية واخبزيها لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.
  • ثم يقدم المافن بعدها.
مافن الموز بالعسل 

طريقة عمل الكيك العادي

مكونات عمل الكيكة العادية:

3 أكواب دقيقة
5 بيضات
كوب زيت على سمن
كوب لبن حليب
فانيليا
2 كوب سكر
كيس بيكينج بودر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:

- نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.

- نحضر الخلاط الكهربائى، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.

- ثم نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.

- بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن ونستمر فى الخفق.

- بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.

- ثم نحضر بولة عميقة وننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.

- ثم نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوى، حتى نحصل على خليط متجانس.

- ثم نصب خليط الكيك فى صينية الفرن التى جهزناها فى البداية.

- وندخل صينية الكيك فى الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

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