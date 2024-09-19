الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس هيئة الإسعاف: المنظومة ستشهد نقلة نوعية خلال العام المقبل بتطبيق الرقمنة

تكريم الأطقم الإسعافية
تكريم الأطقم الإسعافية

كرم الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية نخبة من الأطقم الإسعافية المتميزة التي ساهمت في إنقاذ حياة عشرات المواطنين كانت حياتهم على المحك، وذلك بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر.

 

استخدام إنعاش القلب الرئوي في حالات توقف عضلة القلب المفاجئ

 

وقد استهل الدكتور عمرو رشيد كلمته للأطقم الإسعافية المكرمة، بالتأكيد على اعتزازه بالمستوى الفني والمهني الذي وصلت إليه الأطقم الإسعافية، وانعكاس ذلك على طبيعة الخدمات الإسعافية التي يتلقاها المواطن المصري، وهو الأمر الذي وثقته قواعد بيانات هيئة الإسعاف المصرية المميكنة من سرعة استجابة في البلاغات الطارئة واقتران ذلك باتساع رقعة التدخلات الإسعافية المتقدمة في الكثير من الحالات الحرجة، كاستخدام إنعاش القلب الرئوي في حالات توقف عضلة القلب المفاجئ، وكذلك حالات الاختناق، والغيبوبة، وأيضا التعامل مع كافة الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية والعرضية.

كما أكد الدكتور عمرو في سياق كلمته على متابعته لعشرات من الوقائع التي يسطرها رجال المنظومة الإسعافية بشكل يومي والتي تبرهن على أننا أمام مزيج من الرجال حملوا على عاتقهم الذود عن أبناء وطنهم الغالي مصر أينما وحيثما تواجدوا، وهو الأمر الذي جعل منهم وبحق "سفراء للحياة" وتخطي رسالتهم لحدود مصرنا الغالية، للذود عن أشقاء دول الجوار ممن دفعتهم الصراعات لمغادرة بلدانهم والحضور لمصر بحثًا عن الأمن والأمان.

 

توفير أسره الرعاية والحضانات للأطفال المبتسرين

 

وفي -ذات السياق- استعرض الدكتور عمرو رشيد ملامح الفترة المقبلة في المنظومة الإسعافية، حيث أكد  أن عام ٢٠٢٥ سيمثل عامًا استثنائيًا في تاريخ المنظومة الإسعافية، وان هذا العام سيكون هو التتويج لرحلة الإسعاف المصري التي بدأت عام ١٩٠٢ من مدينة الإسكندرية، مؤكدًا توجه الهيئة نحو "الرقمنة" بخطى ثابتة، وترجمة ذلك ستكون عبر ربط أسطول سيارات الإسعاف المصري، بغرف القيادة والتحكم عبر أجهزة لوحية "تابلت" ستتولى تسجيل كافة بيانات الاستغاثات الإسعافية، وكذلك وضع المريض الصحي، وربط كافة تلك البيانات مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وقواعد بيانات وزارة الصحة والسكان، ومنظومة رعايات مصر التي دشنها  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان لتوفير أسره الرعاية والحضانات للأطفال المبتسرين.

وقد تخلل التكريم استعراض الدكتور عمرو رشيد لما حمله العام والنصف المنصرم من اهتمام بملف تطوير وتحسين أماكن الإعاشة الخاصة بالأطقم الإسعافية، حيث تم التركيز على تأثيث وفرش العديد من النقاط الإسعافية بشكل يتوافق مع معايير بيئة العمل الصحية، مع التركيز على نقاط الإسعاف التي تقع بمناطق نائية أو صحراوية، ودخول العشرات من نقاط حياة كريمة للخدمة وقيام هيئة الإسعاف بتجهيزها بالأثاث والأجهزة الكهربائية الأزمة لإعاشة الأطقم الإسعافية.

 

مقترح مكافأة نهاية الخدمة وإشكالية نقص الكوادر البشرية

 

كما استعرض الدكتور عمرو رشيد ما يتم حاليًا من دراسة لعدد من الملفات والتي جاء على رأسها مقترح مكافأة نهاية الخدمة، وإشكالية نقص الكوادر البشرية، وعمل الهيئة على استقطاب كوادر بشرية للانضمام للمنظومة الإسعافية بنظام الانتداب، وانطلاق قبول طلبات الانتداب على بوابة الوظائف الحكومية بداية من اليوم.

وفي ذات السياق  أبدى الدكتور عمرو رشيد تطلعه لضم كافة الكوادر البشرية المتميزة للبرامج التدريبية والدراسية التي تتيحها الهيئة لأبنائها، ومن ضمنها برنامج الزمالة لنيل الدبلوم المهني للمسعفين، والذي سيشهد ضم دفعات جديدة في القريب، والذي نال إشادة من جهات أكاديمية دولية ومحلية، كونه برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في علوم وبروتوكولات إنقاذ ودعم الحياة.

وفي ختام التكريم وجه الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بصرف مكافأة مالية للأطقم الإسعافية المكرمة تقديرًا وعرفانًا بدورهم البارز والمصيري في إنقاذ حياة عشرات المواطنين.

بعد حجز 63 حالة مصابة بنزلة معوية بمستشفيات أسوان.. الصحة تنفي تسممهم بسببب مياه الشرب.. وتفعيل منظومة الترصد للكشف عن أسباب الإصابات

الصحة تكشف حقيقة الإصابة بنزلات معوية بين أهالي أسوان

 

حضر التكريم الدكتور محمد ابوحمص رئيس قطاع العمليات والتشغيل، والدكتور أمير حمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور حسن درويش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية، والدكتور شريف مدحت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد عناني مدير عام إقليم شمال الصعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسعاف المصرية الدكتور خالد عبد الغفار هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر هيئة الاسعاف المصري توقف عضلة القلب وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الحكومة توافق على تدبير بعض احتياجات الصحة والتعليم العالي بالاتفاق المباشر

محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل وزارة الصحة (صور)

وزير الصحة يبحث تحديات صناعة الدواء المحلية

جامعة سوهاج ووزارة الصحة تناقشان تنفيذ خدمات طبية مميزة ضمن مبادرة بداية

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

وزير الدفاع الأمريكي: ندعم جهود ردع خصوم إسرائيل في الإقليم

سعر الدولار في البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع بدء التيسير النقدي في الولايات المتحدة

دوري أبطال أوروبا، ليفركوزن يقسو على فينورد 0/4

الزمالك يشكر مودرن سبورت لهذا السبب

منوعات

المزيد

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى (فيديو)

شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

المزيد
الجريدة الرسمية