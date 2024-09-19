الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجمباز

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجمباز

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين والمصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز؛ لمناقشة عدد من الملفات خلال الفترة المقبلة.

قال وزير الشباب والرياضة: "أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة".

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجمباز

وجدد الوزبر تأكيده أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، ثمنَ إيهاب امين رئيس اتحاد الجمباز؛ جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، علي الجهود الدائمة من أجل استمرار إستقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها.
 

أشرف صبحي يناقش استعدادات احتفالية "قادرون باختلاف"

فيما بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية للاحتفالية السنوية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات والهمم في نسختها السادسة، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الإعاقات الذهنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول الاجتماع مناقشة البرنامج الزمنى المحدد لاحتفالية قادرون باختلاف، ومناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا الاحتفالية السنوية الرئيسية لذوي الهمم.

أشرف صبحي يناقش استعدادات احتفالية قادرون باختلاف، فيتو 

وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة أن احتفالية قادرون باختلاف تحظى منذ انطلاق نسختها الأولى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس مدي السعي لتحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم، كما يعكس الحرص على مشاركتهم في كافة احتفالاتهم بشكل دوري كل عام، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصا لهم.

أشرف صبحي يناقش استعدادات احتفالية قادرون باختلاف

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة المجتمعية، مشيرًا إلى أن احتفالية 'قادرون باختلاف' تأتي في إطار هذا التوجه، وتساهم في تغيير النظرة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

أضاف "صبحي" أن هذه الاحتفالية خير دليل على تكاتف كافة المؤسسات لخدمة ذوي الهمم، والعمل على ثقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع مع أقرانهم من نشء مصر وشبابها في مختلف القطاعات وجميع المحافظات، والعمل على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم من خلال البرامج والأنشطة المنفذة خصيصا لهم في جميع المحافظات، موضحًا أن الاحتفالية تبعث برسائل واضحة بأن ذوي الهمم قادرون على المشاركة في مختلف الجوانب الاجتماعية، وهي تعبير صادق عن المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية ورسالة واضحة يعبر عنها هذا التقليد السنوي لمدى النجاح والتقدم في شأن دمج ورعاية وتمكين ذوي القدرات والهمم.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار دعم الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الدعم لهم لتمكينهم والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحا.

وزير الرياضة يتابع آخر تطورات المعمل المصرى لمكافحة المنشطات

أشرف صبحي يؤازر منتخب اليد أمام الهند ببطولة العالم للكراسي المتحركة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الجمباز إيهاب أمين اتحاد الجمباز

مواد متعلقة

وزير الرياضة يناقش استعدادات احتفالية "قادرون باختلاف"

الجمباز، سيطرة مصرية على نتائج البطولة الأفريقية للأيروبيك

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

وزير الدفاع الأمريكي: ندعم جهود ردع خصوم إسرائيل في الإقليم

سعر الدولار في البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع بدء التيسير النقدي في الولايات المتحدة

دوري أبطال أوروبا، ليفركوزن يقسو على فينورد 0/4

الزمالك يشكر مودرن سبورت لهذا السبب

منوعات

المزيد

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى (فيديو)

شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

المزيد
الجريدة الرسمية