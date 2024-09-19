وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجمباز

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين والمصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز؛ لمناقشة عدد من الملفات خلال الفترة المقبلة.

قال وزير الشباب والرياضة: "أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة".

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجمباز

وجدد الوزبر تأكيده أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، ثمنَ إيهاب امين رئيس اتحاد الجمباز؛ جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، علي الجهود الدائمة من أجل استمرار إستقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها.



أشرف صبحي يناقش استعدادات احتفالية "قادرون باختلاف"

فيما بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية للاحتفالية السنوية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات والهمم في نسختها السادسة، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الإعاقات الذهنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول الاجتماع مناقشة البرنامج الزمنى المحدد لاحتفالية قادرون باختلاف، ومناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا الاحتفالية السنوية الرئيسية لذوي الهمم.

أشرف صبحي يناقش استعدادات احتفالية قادرون باختلاف، فيتو

وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة أن احتفالية قادرون باختلاف تحظى منذ انطلاق نسختها الأولى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس مدي السعي لتحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم، كما يعكس الحرص على مشاركتهم في كافة احتفالاتهم بشكل دوري كل عام، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصا لهم.

أشرف صبحي يناقش استعدادات احتفالية قادرون باختلاف

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة المجتمعية، مشيرًا إلى أن احتفالية 'قادرون باختلاف' تأتي في إطار هذا التوجه، وتساهم في تغيير النظرة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

أضاف "صبحي" أن هذه الاحتفالية خير دليل على تكاتف كافة المؤسسات لخدمة ذوي الهمم، والعمل على ثقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع مع أقرانهم من نشء مصر وشبابها في مختلف القطاعات وجميع المحافظات، والعمل على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم من خلال البرامج والأنشطة المنفذة خصيصا لهم في جميع المحافظات، موضحًا أن الاحتفالية تبعث برسائل واضحة بأن ذوي الهمم قادرون على المشاركة في مختلف الجوانب الاجتماعية، وهي تعبير صادق عن المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية ورسالة واضحة يعبر عنها هذا التقليد السنوي لمدى النجاح والتقدم في شأن دمج ورعاية وتمكين ذوي القدرات والهمم.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار دعم الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الدعم لهم لتمكينهم والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحا.