الجمباز، سيطرة مصرية على نتائج البطولة الأفريقية للأيروبيك

الجمباز، سيطر منتخب مصر على نتائج اليوم السبت من منافسات البطولة الأفريقية لجمباز الأيروبيك، المقامة حاليا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وجاءت نتائج اليوم السبت كالتالي:

زوجي الدرجة الأولى:

عمر المراغي وتقى البشاري - مركز أول

تونس - مركز ثاني

بنين - مركز ثالث

زوجي الدرجة الثانية:

جودي إبراهيم ونيير اللبان - مركز أول

بنين - المركز الثاني

زوجي 14 عاما:

ياسين سليم وجايدا الصياد - مركز أول

بنين - مركز ثاني

الثلاثي درجة أولى:

تقى البشاري ويوسف محمود وعمر المراغي - مركز أول

الجزائر - مركز ثاني

تونس - مركز ثالث

الثلاثي درجة ثانية:

جودي مرسي ورقية فتيحة وديمة عبد المطلب - مركز أول

الجزائر - مركز ثاني

تونس - مركز ثالث

الثلاثي ١٤ عاما:

يارا حجاج وليلى إمام وريمان عبد الفتاح - مركز أول

تونس - مركز ثاني

بنين - مركز ثالث



وتضم قائمة الدول المشاركة بالبطولة القارية 9 منتخبات وهي: "بنين - كاب فيردي - الجزائر - المغرب - مالي - جنوب أفريقيا - تونس - توجو - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن مصر تبرهن دائما يوما بعد يوم على قدرتها الفائقة على استضافة جميع البطولات القارية والعربية والدولية لتوافر جميع مقومات نجاح البطولات من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية مؤخرًا.‏

وأضاف أمين أن المنتخبات الوطنية للجمباز أنهيت مشاركتها في سلسلة البطولات الأفريقية في ثلاثة أفرع وهي الإيقاعي والفني والترامبولين، والتي أقيمت مؤخرا في رواندا والمغرب وتونس على الترتيب.

وحقق المنتخب الوطني للجمباز نتائج مميزة سيطر من خلالها على منصات التتويج في البطولات الثلاثة.

وأشار "أمين"، إلى أن هذه النتائج تؤكد تفوق الجمباز المصري وتميزه على مستوى قارة أفريقيا من خلال حصد السيطرة على منصات التتويج في جميع البطولات القارية.

وأوضح، أن رياضة الجمباز تتطور بشكل كبير وغير مسبوق داخل القارة الأفريقية، وأن أفريقيا الآن بات لها شأن في البطولات العالمية، وأن منتخب مصر واحد من أقوى المنتخبات الأفريقية.

وثمنَ إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز؛ على جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من أجل استمرار استقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها والدعم الكامل لتنظيم البطولات الدولية والقارية.