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رياضة

ميسي يحرز جائزة جديدة مع إنتر ميامي الأمريكي

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

نجح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في حصد جائزة جديدة مع فريقه إنتر ميامي، بمسابقة الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على نظيره فيلادلفيا يونيون، بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأحد الماضي، ببطولة الدوري الأمريكي.

جائزة جديدة في حوزة ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي 

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لهذا الأسبوع، بعد أدائه المميز عقب عودته من الإصابة.

وسجل ميسي هدفين، وصنع الثالث لزميله لويس سواريز في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب "تشيس".

يذكر أن ميسي قد رفع رصيده إلى 14 هدفا خلال الموسم الحالي في الدوري الأمريكي، رغم أن الإصابة التي تعرض لها مع الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا حرمته من خوض أغلب المباريات ليقتصر ظهوره على 13 لقاء.

أرقام ميسي مع إنتر ميامي 

ويملك ميسي حاليا 27 هدفا مع إنتر ميامي في موسم ونصف تقريبا وهو ما يجعله على بعد 3 أهداف فقط ليتخطى غونزالو هيغواين، ويصبح أفضل هداف في تاريخ النادي.

ويلعب إنتر ميامي الذي يحتل صدارة المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي للمحترفين أمام أتالانتا يوم الخميس المقبل، وهي المباراة التي قد يصبح فيها ميسي هداف النادي التاريخي في حال سجل "هاتريك".

 

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