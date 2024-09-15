ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بالدوري الأمريكي بعد غياب شهرين

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنتر ميامي الريمونتادا بالفوز 3-1 على فيلادلفيا بالدوري الأمريكي بعد عودته للملاعب بعد غياب شهرين.

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بالدوري الأمريكي

ومرت 105 أيام منذ المرة الأخيرة التي ارتدى فيها ميسي قميص إنتر ميامي الأمريكي وكانت آخر مباراة له هي التعادل 3-3 أمام سانت لويس في 2 يونيو، حيث سجل هدفه 12 في 12 مباراة.

والآن يبلغ رصيد الأسطورة الأرجنتيني 14 هدفا في 13 مباراة بالدوري الأمريكي، حيث عاد ليستمتع باللعب ويصنع الفارق مع فريقه، وليهز شباك المنافس الذي لم يعتد على مثل هذا النوع من الضغط.

وحقق إنتر ميامي 5 انتصارات متتالية ليواصل الانفراد بصدارة القسم الشرقي للدوري الأمريكي برصيد 62 نقطة، وهو بالفعل على بعد خطوة واحدة من الاحتفال بالفوز بدرع المشجعين لأفضل ناد في الموسم الاعتيادي.

ويتفوق فريق المدرب خيراردو مارتينو بفارق 10 نقاط أكثر من سينسيناتي صاحب المركز الثاني قبل ستة أيام من نهاية الموسم الاعتيادي.