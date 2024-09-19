نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة سياحية للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، حيث تم تنظيم زيارة لمنطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الدول وتشجيع السياحة المصرية، إلى جانب دعم اللاعبين المشاركين في البطولة.

جولة سياحية بالأهرامات لمنتخبات بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة

شارك في الزيارة 8 منتخبات دولية تمثل دول: مصر، الهند، اليابان، فرنسا، البرتغال، البرازيل، تشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أبدى المشاركون إعجابهم بالتاريخ العريق للحضارة المصرية، حيث تم تنظيم جولة تعريفية شملت التعرف على الأهرامات وأبو الهول والمواقع الأثرية المحيطة.

جولة سياحية بالأهرامات لمنتخبات بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي كجزء من الأنشطة الترفيهية والثقافية المصاحبة لبطولة العالم، التي تستضيفها مصر حاليًا، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم تجربة متكاملة للفرق المشاركة، تجمع بين المنافسة الرياضية والاطلاع على الحضارة المصرية.

جولة سياحية بالأهرامات لمنتخبات بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة

أشرف صبحي يناقش استعدادات احتفالية "قادرون باختلاف"

فيما بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية للاحتفالية السنوية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات والهمم في نسختها السادسة، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الإعاقات الذهنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جولة سياحية بالأهرامات لمنتخبات بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة

تناول الاجتماع مناقشة البرنامج الزمنى المحدد لاحتفالية قادرون باختلاف، ومناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا الاحتفالية السنوية الرئيسية لذوي الهمم.

أشرف صبحي يناقش استعدادات احتفالية قادرون باختلاف، فيتو

وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة أن احتفالية قادرون باختلاف تحظى منذ انطلاق نسختها الأولى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس مدي السعي لتحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم، كما يعكس الحرص على مشاركتهم في كافة احتفالاتهم بشكل دوري كل عام، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصا لهم.

أشرف صبحي يناقش استعدادات احتفالية قادرون باختلاف

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة المجتمعية، مشيرًا إلى أن احتفالية 'قادرون باختلاف' تأتي في إطار هذا التوجه، وتساهم في تغيير النظرة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

أضاف "صبحي" أن هذه الاحتفالية خير دليل على تكاتف كافة المؤسسات لخدمة ذوي الهمم، والعمل على ثقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع مع أقرانهم من نشء مصر وشبابها في مختلف القطاعات وجميع المحافظات، والعمل على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم من خلال البرامج والأنشطة المنفذة خصيصا لهم في جميع المحافظات، موضحًا أن الاحتفالية تبعث برسائل واضحة بأن ذوي الهمم قادرون على المشاركة في مختلف الجوانب الاجتماعية، وهي تعبير صادق عن المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية ورسالة واضحة يعبر عنها هذا التقليد السنوي لمدى النجاح والتقدم في شأن دمج ورعاية وتمكين ذوي القدرات والهمم.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار دعم الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الدعم لهم لتمكينهم والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحا.