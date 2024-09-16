وزير الشباب: دعم الأبطال الرياضيين أولوية قصوى

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصرية، الذي يُعد أحد أهم أدوات دعم وتطوير قطاع الرياضة في مصر، وذلك بحضور محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر .

تطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من الأمور والمستجدات التي تضمن سرعة تسهيل إجراءات عمل الصندوق، وكذلك تم استعراض عدد من الرياضيين التي من المقرر أن يقوم الصندوق بدعمها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى آليه دعمهم.، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي سيقوم به الصندوق في توفير الدعم اللازم لتأهيل الأبطال الرياضيين المصريين للمشاركة في مختلف البطولات الدولية والقارية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم الأبطال الرياضيين والذي يمثل أولوية قصوى، للصندوق وللوزارة، والعمل على توفير الرعاية لهم في مختلف صورها، سواء كانت عبر الدعم المالي، أو التوجيه الفني، أو توفير أفضل المنشآت الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى ان صندوق دعم الرياضة، سيعمل على توفير بيئة متكاملة للرياضيين والذي سيتم اختيارهم لرعايتهم، حيث يضع الصندوق في خطته على الاستعداد من الآن لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في عام 2028، مع وضع تصور أيضا لدورة الألعاب والتي ستقام عام 2032.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة بالتعاون مع صندوق دعم الرياضة وجميع الجهات المعنية تعمل على تهيئة كافة الظروف والإمكانيات اللازمة لدعم اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى أن الرعاية المتكاملة التي تشمل الجانب البدني والنفسي والفني تساهم بشكل مباشر في تكوين أبطال قادرين على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.