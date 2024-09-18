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اقتصاد

استقرار أسعار النفط وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

أسعار النفط ، استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها خلال الجلستين السابقتين، مع ترقب المستثمرين للقرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بمقدار ثلاثة سنتات لتصل إلى 73.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:53 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بمقدار 11 سنتًا، أو بنسبة 0.2%، لتسجل 71.08 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنحو دولار للبرميل أمس الثلاثاء، في ظل استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بعد إعصار "فرنسين"، إضافة إلى مراهنات المتعاملين على زيادة الطلب مع ما قد يكون أول خفض لأسعار الفائدة من قبل المركزي الأمريكي خلال الأربع سنوات الماضية.

كما دعمت الأسعار احتمالات اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى اضطرابات محتملة للإنتاج في منطقة حيوية، بعد تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة نداء (بيجر) تابعة لحزب الله، التي اتهمت إسرائيل بالمسؤولية عنها.

وتلقت الأسواق دعما إضافيا من توقعات بقيام الولايات المتحدة بشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.

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