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اقتصاد

هيئة أمريكية: 20% من النفط خارج الخدمة في خليج المكسيك

نفط، فيتو
نفط، فيتو

قالت الهيئة المعنية بتنظيم إنتاج الطاقة في المنصات البحرية الأمريكية، أمس الأحد، إن ما يقرب من خُمس إنتاج النفط الخام و28 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في المياه الاتحادية الأمريكية بخليج المكسيك لا يزال متوقفا عن العمل في أعقاب الإعصار فرنسين.

ومرَّ فرنسين على مناطق بحرية رئيسية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي وضرب لويزيانا كإعصار من الفئة الثانية الأربعاء. وأطاحت العاصفة بأشجار وأغرقت مناطق ساحلية وتسببت في انقطاع الكهرباء في أربع ولايات جنوبية.

ووفقا لتقديرات هيئة السلامة وحماية البيئة المستندة إلى تقارير المنتجين، بلغ الإنتاج في مياه الخليج اليوم 338690 برميلا من النفط ونحو 515 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

ووفقا لتقدير رويترز، بلغ إجمالي خسائر الإنتاج البحري التراكمية الناجمة عن الإعصار فرنسين 2.16 مليون برميل من النفط الخام و4.635 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

ونقلت الهيئة عن تقارير من المنتجين قولها إنه لا تزال هناك 37 منصة للنفط والغاز بدون موظفين اليوم، أي نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد المنصات في خليج المكسيك.

وجرى إخلاء 171 منصة بحرية من العمال في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي.

 

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