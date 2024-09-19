تقارير: الانفجارات في لبنان تنبئ بتوسع الصراع مع إسرائيل

انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة أمس الأربعاء في جنوب لبنان في أعنف يوم تشهده البلاد منذ اندلاع القتال عبر الحدود مع إسرائيل قبل نحو عام، مما أثار التوترات بعد انفجارات مماثلة لأجهزة الاتصال الخاصة بالجماعة في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 20 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 450 آخرين في ضواحي بيروت ووادي البقاع في حين ارتفع عدد القتلى في انفجارات يوم الثلاثاء إلى 12 بينهم طفلان وأصيب نحو 3000 شخص، وفقا لرويترز.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الانفجارات لكن مصادر أمنية قالت إن وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد مسؤولة عن ذلك.

وقال أحد مسؤولي حزب الله إن الحادث كان أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة.

وتزامنت العمليات، التي بدت وكأنها تضع حزب الله في حالة من الفوضى، مع حرب إسرائيل المستمرة منذ 11 شهرا في غزة، وزادت المخاوف من تصعيد على حدودها اللبنانية وخطر اندلاع حرب إقليمية شاملة.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت في تصريحات أدلى بها في قاعدة جوية: "نحن نفتح مرحلة جديدة في الحرب.. إنها تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة منا".

واتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل بدفع الشرق الأوسط إلى شفا حرب إقليمية من خلال تدبير تصعيد خطير على العديد من الجبهات.

وقالت الولايات المتحدة، التي نفت أي تورط لها في الانفجارات، إنها تسعى إلى دبلوماسية مكثفة لتجنب تصعيد الصراع.

وأكد مسؤول أمريكي، أن إسرائيل أبلغت واشنطن يوم الثلاثاء أنها ستفعل شيئا في لبنان.. لكن إسرائيل لم تقدم تفاصيل وكانت العملية نفسها مفاجأة لواشنطن، حسبما قال المسؤول.

ووقع انفجار واحد على الأقل من الانفجارات التي وقعت أمس الأربعاء في لبنان بالقرب من جنازة نظمها حزب الله المدعوم من إيران لضحايا اليوم السابق عندما انفجرت آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية التابعة للحزب في مختلف أنحاء البلاد وأصابت العديد من مقاتليه.

وأكد مراسل رويترز في الضاحية الجنوبية لبيروت أنه رأى أعضاء حزب الله يخرجون البطاريات بشكل محموم من أي أجهزة اتصال لاسلكية لم تنفجر، ويرمون الأجزاء في براميل معدنية.

ولجأ حزب الله إلى أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة الاتصال الأخرى منخفضة التقنية في محاولة للتهرب من المراقبة الإسرائيلية للهواتف المحمولة.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه استجاب بثلاثين فريق إسعاف لانفجارات متعددة في مناطق مختلفة، بما في ذلك جنوب لبنان ووادي البقاع.

وأظهرت صور أجهزة الاتصال اللاسلكية المنفجرة ملصقات تحمل اسم شركة الاتصالات اللاسلكية والهاتف اليابانية آيكوم (6208.T)، وتشبه جهاز آي سي-في82 الذي تنتجه الشركة.

وقالت شركة آيكوم المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس إنها تحقق في تقارير إخبارية تفيد بأن أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعارها انفجرت في لبنان وستصدر معلومات محدثة فور توفرها على موقعها على الإنترنت.

ولم تتمكن الشركة، التي تقول إنها تصنع جميع أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بها في اليابان، من تأكيد ما إذا كانت قد شحنت الجهاز، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذا الطراز قد توقف عن الإنتاج منذ 10 سنوات.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في أوساكا إن منتجاتها للأسواق الخارجية تباع حصريًا من خلال موزعين معتمدين وتفحص الصادرات وفقًا للوائح الرقابة التجارية الأمنية اليابانية.

وحذرت الشركة سابقًا من الإصدارات المقلدة من أجهزتها المتداولة في السوق، وخاصة النماذج المتوقفة عن الإنتاج.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة باليد اشترتها حزب الله قبل خمسة أشهر، في نفس الوقت تقريبًا الذي اشترت فيه أجهزة النداء.