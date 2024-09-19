فريق "الأحلام" بأسيوط يصعد للتصفيات النهائية للمسابقة الدولية للبرمجة لطلاب الجامعات بآستانا (صور)
أعلن الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن صعود فريق "الأحلام" من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، للتصفيات النهائية للمسابقة الدولية للبرمجة لطلاب الجامعات باستانا،"2024 ICPC WORLD FINALS Astana"، والمقامة بدولة كازاخستان.
المسابقة الدولية للبرمجة على مستوى العالم لطلاب الجامعات
وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، الطلاب المشاركين؛ لتمثيلهم المُشرف لجامعة أسيوط ومصر والوطن العربي فى واحدة من أهم وأكبر المسابقات الدولية للبرمجة على مستوى العالم لطلاب الجامعات، وصعودهم للتصفيات النهائية للمسابقة، موجهًا الطلاب بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهد؛ حتى فوزهم بالمراكز الأولى.
تقديم الدعم الكامل لطلاب جامعة أسيوط المشاركين فى مختلف المسابقات
وأكد رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة على تشجيع أبنائها الطلاب، على الإبداع والابتكار والبحث في البرمجة والمجالات التكنولوجية المختلفة، وتقديم الدعم الكامل لكافة طلابها المشاركين فى مختلف المسابقات على المستوى المحلي والدولي، وذلك لتمكينهم للمنافسة بقوة.
تأتي مشاركة جامعة أسيوط في المسابقة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتور خالد فتحي حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ويضم الفريق الطلابي كلًا من: أحمد عزت، محمد مصطفى، محمود عبدالكريم، والمهندس حسين إبراهيم (مدرب الفريق).
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