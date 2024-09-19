الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق "الأحلام" بأسيوط يصعد للتصفيات النهائية للمسابقة الدولية للبرمجة لطلاب الجامعات بآستانا (صور)

فريق الأحلام بجامعة
فريق الأحلام بجامعة أسيوط، فيتو

أعلن الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن صعود فريق "الأحلام" من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، للتصفيات النهائية للمسابقة الدولية للبرمجة لطلاب الجامعات باستانا،"2024 ICPC  WORLD FINALS  Astana"، والمقامة بدولة كازاخستان.

المسابقة الدولية للبرمجة على مستوى العالم لطلاب الجامعات

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، الطلاب المشاركين؛ لتمثيلهم المُشرف لجامعة أسيوط ومصر والوطن العربي فى واحدة من أهم وأكبر المسابقات الدولية للبرمجة على مستوى العالم لطلاب الجامعات، وصعودهم للتصفيات النهائية للمسابقة، موجهًا الطلاب بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهد؛ حتى فوزهم بالمراكز الأولى. 

تقديم الدعم الكامل لطلاب جامعة أسيوط المشاركين فى مختلف المسابقات 

وأكد رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة على تشجيع أبنائها الطلاب، على الإبداع والابتكار والبحث في البرمجة والمجالات التكنولوجية المختلفة، وتقديم الدعم الكامل لكافة طلابها المشاركين فى مختلف المسابقات على المستوى المحلي والدولي، وذلك لتمكينهم للمنافسة بقوة.

 

رئيس جامعة أسيوط يتابع الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى 2030

محافظ أسيوط يشدد على منع إلقاء مخلفات الهدم بجوار سور جامعة الأزهر

 

تأتي مشاركة جامعة أسيوط في المسابقة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتور خالد فتحي حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ويضم الفريق الطلابي كلًا من: أحمد عزت، محمد مصطفى، محمود عبدالكريم، والمهندس حسين إبراهيم (مدرب الفريق).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط الحاسبات والمعلومات الدوري المصري جامعة أسيوط طلاب جامعة أسيوط كلية الحاسبات والمعلومات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد موقف سيارات الأجرة بمنقباد ( صور)

محافظ أسيوط يفتتح المسرح المركزي والمعرض الدائم لإدارة أبنوب بمدرسة رفاعة الطهطاوي

محافظ أسيوط يفتتح منافذ بيع منتجات غذائية بمدرسة ديروط الثانوية الزراعية المشتركة (صور)

رئيس جامعة أسيوط يتابع الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى 2030

تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على الأراضي في أسيوط

محافظ أسيوط يوجه بإنشاء عدة أسواق جملة لمواجهة جشع التجار

محافظ أسيوط يقرر إغلاق دار للمسنين لتردي الأوضاع الصحية والنفسية للنزلاء

لأول مرة، ملاعب متنقلة ضمن مبادرة بناء إنسان بالقرى الأكثر احتياجا بأسيوط (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

بث مباشر.. كلمة حسن نصر الله بشأن تفجيرات البيجر في لبنان

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

السر في اللصوص، غرق مدافن إسنا بالأقصر (صور)

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

الكهرباء تفسر أسباب تأخر تطبيق خطة تخفيف الأحمال

أول تعليق من رئيس الوزراء على رصد حالات إعياء ونزلات معوية بأسوان

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

رايان ويسلي روث.. ناشط ديمقراطي يعشق أوكرانيا ومتهم بمحاولة اغتيال ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية قريبًا

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية