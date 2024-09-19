الأغاني القرآنية تثير غضب المصريين بعد استقطابها 40 ألفا خلال ساعات، والنشطاء يطالبون بغلقها

قناة أغاني القرآنية، منذ نحو يومين ظهرت قناة غريبة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، باسم "أغاني القرآنية Quranic songs"، تعرض السور القرآنية على شكل أغاني راب، حيث تقوم القناة بعرض القرآن على مقاطع موسيقية، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أغان قرآنية تعرض القرآن بموسيقى الراب

لم تكن قناة "أغاني قرآنية" الأولى، التي تحاول السخرية من القرآن الكريم بعرضه على موسيقى الراب، فقد سبقتها قناة أخرى لعرض القرآن بالموسيقى، لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تمكنوا من إغلاقها بعد الإبلاغ عنها، وكانت القناة تضم نحو 42 ألف مشترك.

قناة أغاني قرآنية على اليوتيوب، فيتو



بعد إغلاق القناة "أغاني قرآنية"، قام صاحبها بتدشين قناة أخرى، تضم ما يقرب من 8 فيديوهات، الفيديو الواحد حقق أكثر من 20 مشاهدة خلال ساعات قليلة، 13 ساعة من عرضه.

وأثارت قناة "أغاني قرآنية"، التي تم إنشاؤها عبر "اليوتيوب"، حالة من السخط بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالعمل على غلق القناة لإسائتها للقرآن الكريم، والتي وصفوها بأنها تعمل على تشويه سور وآيات القرآن الكريم، حيث أظهرت القرآن بالشكل غير اللائق له.

إغلاق القناة الأولى لـ"أغاني قرآنية"

وأثارت قناة "أغاني قرآنية" ضجة كبيرة، الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل، الأمر الذي دفع النشطاء لعمل بلاغات على القناة، وبالفعل تم إغلاق القناة التي تضم المشاهدات العديدة، وبعد ساعات قام ظهرت قناة أخرى بنفس الاسم، وعدد من الصفحات عبر الفيس بوك وحسابات إنستجرام بنفس الاسم "أغاني قرآنية"، ما تسبب في غضب النشطاء معاودين الكرة مرة أخرى، بعمل العديد من البلاغات لغلق القناة والصفحات المسيئة للقرآن.

قناة أغاني قرآنية تثير غضب النشطاء، فيتو



طالب النشطاء باحترام القرآن الكريم، مؤكدين أن الله أمر المسلمين بتلاوة القرآن أو ترتيله، ولم يطلب منهم قرائته بإدخال الموسيقي في قرائته، حيث يقوم الشيوخ وعلماء الإسلام بتلاوته بالطريقة الصحيح وليس للتشبيه بالغناء، الذي وصفوه بأنه "محرم".

ظهور قناة تُعرف باسم “أغاني قرآنية” آثار الغضب، حيث ظهرت القناة في مايو الماضي 2024، لكنها لم تحقق انتشارًا، وبدأت في الانتشار منذ أيام، ما دفع العديد من النشطاء بملاحقتها وغلقها، وبالفعل أغلقت، لكن ظهرت مؤخرًا قناة جديدة على اليوتيوب تقوم بنشر القرآن الكريم على شكل أغاني الراب، ما وصف بأنه يتعارض مع قدسية النصوص القرآنية.

المطالبة بعمل إبلاغات لغلق قناة الأغاني القرآنية

علق الناشط علي عبد المجيد فقال: "قال تعالي (وَلَئِن سَأَلتَهُمْ ليَقُولونَ إنما كُنَّا نَخُوضُ ونَلعَبُ قُلْ ابِاللّٰهِ وآياتِهِ ورَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتهزِئّون) لا حول ولا قوة إلا بالله،... هناك قناة علي اليوتيوب يتم قراءة القرآن فيها على شكل أغاني، ما يتنافي مع قدسية القرآن الكريم"

حسابات أغاني قرآنية بمواقع التواصل، فيتو



وطالب علي عبد المجيد بعمل إبلاغات على القناة الجديدة، ليتم إغلاقها بسرعة، واصفًا وجود قناة تدعى "أغاني قرآنية بأنها "مهزله واستخفاف بالقرآن"، حيث يتم قراءة القرآن بطريقة أغاني الراب.

أما الناشط علاء الروحي فقال: "الفترة الأخيرة ظهرت فئة يسمون أنفسهم قراء للقرآن، ولكن للأسف حسبما نرى هم بعيدون عن ذلك، قراءتهم يضعون فيها موسيقى في الخلفية وأصوات ومؤثرات تحسن من أصواتهم وتغيرها تمامًا، وتصبح كالموسيقى تمامًا وكأنها ليست أصواتهم وهي أقرب لأصوات الآلات وكل هذا غير مقبول"

الإفتاء ترفض قراءة القرآن بالأغاني

كما كشف الناشط حسن فايز عن "وجود أخطاء في التجويد والنطق في القناة، وفي الحديث شديد التحذير ذكر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حديث عندما يقضي الله في عباده يوم القيامة حتى وصل عند ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟.. قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار"

وذكرت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم (4440)، عن حكم تلحين القرآن وتصويره تصويرًا فنيًا.

قراءة القرآن بالأغاني تثير الغضب، فيتو

وأجابت دار الإفتاء في فتواها بأنه "لا يجوز شرعًا قراءة القرآن الكريم مع تلحينه تلحينًا موسيقيًّا؛ لكون هذا العمل يخرج القرآن عن جلالته وقدسيته، ويصرف السامع عن الخشوع والخضوع عند سماعه، ويجعله أداة لهوٍ وطربٍ، وكل عمل يخرج كتاب الله عن غايته يعد عملًا منكرًا لا يقره الدين، ويجب علينا عند قراءته مراعاة الرجوع إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابه والتابعين، وكذلك لا يجوز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا؛ لما في ذلك من مفاسد يجب منعها؛ كتصوير الأنبياء ونحوه مما هو محاط بالقداسة في الشريعة الإسلامية."