الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

أصوات من السماء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الثلاثاء 7 ربيع أول بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، 7 ربيع أول عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.


وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها: 
 
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة الزمر 10 ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة هود 30 ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورة النحل   30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق.


51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد بركات  وما تيسر من سورة الزمر   15 ق.


16: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد بدر حسين وما تيسر من سورة آل عمران  38 ق.


57: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة الأحزاب 30 ق.


14:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالله عزب وما تيسر من سورة الإسراء  30 ق.


47: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادى وما تيسر من سورة المائدة  15 ق.


21: 18 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسرمن سورة الإسراء  5 ق.


20:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان  وما تيسر من سورة النور 22 ق.


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العزيز على فرج  وما تيسر من سورتى المائدة والبلد 42 ق.


01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد السيد السعدنى وما تيسر من سورة النور 15ق.


02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد المنعم أبو الخير وما تيسر من سورة النساء  15ق.


03:50(بعد منتصف الليل) للشيخ  عبدالباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة يوسف  30 ق.
 
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