أصوات من السماء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الثلاثاء 7 ربيع أول بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، 7 ربيع أول عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الزمر 10 ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة هود 30 ق.
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورة النحل 30 ق.
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق.
51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد بركات وما تيسر من سورة الزمر 15 ق.
16: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة آل عمران 38 ق.
57: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة الأحزاب 30 ق.
14:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالله عزب وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق.
47: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادى وما تيسر من سورة المائدة 15 ق.
21: 18 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسرمن سورة الإسراء 5 ق.
20:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة النور 22 ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورتى المائدة والبلد 42 ق.
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد السيد السعدنى وما تيسر من سورة النور 15ق.
02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد المنعم أبو الخير وما تيسر من سورة النساء 15ق.
03:50(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة يوسف 30 ق.
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