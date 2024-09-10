أصوات من السماء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الثلاثاء 7 ربيع أول بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، 7 ربيع أول عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.



وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الزمر 10 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة هود 30 ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورة النحل 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق.



51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد بركات وما تيسر من سورة الزمر 15 ق.



16: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة آل عمران 38 ق.



57: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة الأحزاب 30 ق.



14:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالله عزب وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق.



47: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادى وما تيسر من سورة المائدة 15 ق.



21: 18 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسرمن سورة الإسراء 5 ق.



20:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة النور 22 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورتى المائدة والبلد 42 ق.



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد السيد السعدنى وما تيسر من سورة النور 15ق.



02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد المنعم أبو الخير وما تيسر من سورة النساء 15ق.