المنشاوي وعبدالباسط وهليل، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الخميس
تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ أحمد نعينع / وما تيسر من سورة البقرة 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / السيد متولى عبدالعال وما تيسر من سورة يوسف 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / وماتيسرمن سورة /الأنفال 15 ق
52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / الخضر أحمد مصطفى وما تيسر من سورة الصافات 15ق
09: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الأنعام إبراهيم 30ق
12:54: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد حماد وما تيسر من سورتى الزمر/غافر 30ق
14:04 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / الباز عبدالرحمن سلامة وماتيسر من سورة الحجرات 30ق
44: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد فريد السنديونى وما تيسر من قصار السور 15ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/عبدالفتاح عاشور 5ق الساعة 16:27
مصحف مجود للشيخ / محمد صديق المنشاوى من سورتى هود – يوسف 29ق
20:17( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد هليل وماتيسرمن سورة الأحقاف 30ق
20:57قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة المائدة 15ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ/ كامل يوسف البهتيمى/ وماتيسرمن سور القيامة / النازعات/ الطارق 42ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعاطى ناصف وماتيسرمن سورة البقرة 44ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ /فتحى الطحان وماتيسرمن سورة النساء 15ق
02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمود على البنا وماتيسرمن سورة القمر 15ق
03:42بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الصيفى / وما تيسرمن سورة الإسراء 42ق
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