المنشاوي وعبدالباسط وهليل، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الخميس

تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ أحمد نعينع / وما تيسر من سورة البقرة 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / السيد متولى عبدالعال وما تيسر من سورة يوسف 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل / وماتيسرمن سورة /الأنفال 15 ق

52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / الخضر أحمد مصطفى وما تيسر من سورة الصافات 15ق

09: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الأنعام إبراهيم 30ق

12:54: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد حماد وما تيسر من سورتى الزمر/غافر 30ق

14:04 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / الباز عبدالرحمن سلامة وماتيسر من سورة الحجرات 30ق

44: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد فريد السنديونى وما تيسر من قصار السور 15ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/عبدالفتاح عاشور 5ق الساعة 16:27

مصحف مجود للشيخ / محمد صديق المنشاوى من سورتى هود – يوسف 29ق

20:17( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد هليل وماتيسرمن سورة الأحقاف 30ق

20:57قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة المائدة 15ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ/ كامل يوسف البهتيمى/ وماتيسرمن سور القيامة / النازعات/ الطارق 42ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعاطى ناصف وماتيسرمن سورة البقرة 44ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ /فتحى الطحان وماتيسرمن سورة النساء 15ق

02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمود على البنا وماتيسرمن سورة القمر 15ق

03:42بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الصيفى / وما تيسرمن سورة الإسراء 42ق

