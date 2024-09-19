رئيس "سوهاج الأزهرية" يناقش مع معلمي التربية تنفيذ مشروع اللياقة البدنية

التقى الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الخميس، معلمي التربية الرياضية بمعاهد سوهاج الأزهرية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة استعدادا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م.

وتناول اللقاء مناقشة آخر استعدادات قسم التربية الرياضية للعام الدراسي الجديد، وسبل تنفيذ مبادرات المشروع القومي للياقة البدنية، واكتشاف الموهوبين رياضيا من طلاب معاهد المنطقة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والذي انطلقت فعالياتها الأيام الماضية بالمنطقة.

وخلال اللقاء استمع رئيس المنطقة إلى معلمي التربية الرياضية والاحتياجات اللازمة للمعاهد.

ووجه بتكثيف الجهود وضرورة التعاون المشترك لبناء طالب أزهري صالح في المجتمع يكون قدوة لأقرانه، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية التي تهتم ببناء الإنسان الذي هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان.