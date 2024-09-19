الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس جامعة سوهاج يناقش التجهيزات النهائية لبدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية لمناقشة التجهيزات النهائية لبدء عملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2025/2024، والتي ستبدأ اعتبارًا من الأحد القادم،  بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، حامد عبدالحميد الخولي مدير المدن الجامعية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

 

وشدد النعماني على ضرورة توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، لافتًا أنه سيتم استقبال ٤٣٠٠ طالب وطالبة للتسكين داخل المدن الجامعية هذا العام، كما أوصى بالتأكد من جاهزية المباني، ومراجعة جدول الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للتسجيل الإلكتروني والبار كود ونظام MIS لخدمة الطلاب.

 

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس أنه ستبدأ عملية التسكين بدءًا من الأحد القادم الموافق  ٢٢ أغسطس ويستمر حتى ٢٩ من نفس الشهر للطلاب القدامى الذين سبق لهم السكن بالمدن الجامعية، للحاصلين على تقدير جيد جدًا، موضحًا أنه تم مناقشة قواعد القبول للطلاب الجدد، بتحديد سن قبول المتقدمين على الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية، كما سيتم قبول حالات الوفاة لأحد الوالدين والأقل دخلًا، مضيفًا أن الاجتماع تناول تفعيل نظام الحجز الإلكتروني والإخطار الالكتروني وإخطار التغذية الإلكتروني في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي وتفعيل نظام ميكنة العمل بالمدن الجامعية.

 

وذكر حامد الخولي أنه سيتم قبول الطالبات الجدد من مواليد ٢٠٠٦/٩/١ للطالبات فأصغر، والطلاب من مواليد  ٢٠٠٦/١٠/١ فأصغر، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز ٥٠ غرفة لاستيعاب ١٠٠ طالب وطالبة وافدين، وتم تجهيزها وفرشها، لتوفير إقامة مريحة للطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على التفوق.

 

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