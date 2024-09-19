مجلس جامعة سوهاج يعلن تفعيل الدراسة بكلية الفنون التطبيقية والتراثية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن موافقة مجلس الوزراء ومجلس الجامعة بتفعيل الدراسة بكلية الفنون التطبيقية والتراثيّة بالجامعة، والتي ستعد نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، وذلك لاحتوائها على العديد من الأقسام التي تساهم في الارتقاء بالحرف التراثية القديمة والفنون الشعبية الأصيلة.

ووجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث على ما يقدمه من دعم متواصل للجامعة لإنشاء وافتتاح عدد من الكليات الجديدة للارتقاء بالعملية التعليمية وبمنظومة البحث العلمي، لتخريج جيل قادر على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه، وليواكب تطلعاتها المستقبلية في تمكين الشباب وفتيات الوطن لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف النعماني أن إدارة الجامعة تحرص على إضافة كليات جديدة متنوعة التخصصات، وكذلك تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل، من أجل خدمة أبناء محافظة الصعيد بشكل عام والإقليم بشكل خاص، موضحًا أن الجامعة هذا العام أنشئت كليتا طبّ الأسنان وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، إلى جانب كلية الفنون التطبيقية والتراثية لتصبح عدد الكليات ٢٠ كلية ومعهدا بمقريها القديم والجديد.

وأوضح الدكتور أشرف سيد محمد عميد الكلية ان الكلية ستضم ٥ أقسام وهي الزجاج، النسيج، الطباعة والنشر والتغليف، الخزف، النحت والتصوير، موضحًا أنه سيتم إجراء اختبارات قدرات للطلاب قبل الالتحاق بالكلية.