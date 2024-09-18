بلينكن: مصر شريك لا غنى عنه للتوصل إلى هدنة في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، ضرورة إيجاد حل للنقاط المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

انطلاق الحوار الإستيراتيجى بين مصر وأمريكا

وقال خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، اليوم فى القاهرة على هامش إنطلاق الحوار الإستيراتيجى بين مصر وأمريكا: نثمن الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

واوضح أن وقف إطلاق النار في غزة سيسهل التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، وعلى جميع الأطراف الامتناع عن التصعيد.

وقف إطلاق النار بغزة

وركز على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة والعمل على تخفيف حدة الوضع في الجنوب اللبناني.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أهمية شراكة الولايات المتحدة مع مصر لمواجهة التحديات التي تعانيها المنطقة.

وشدد بلينكن على أن مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة مهمة وضرورية أكثر من أي وقت مضى.







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