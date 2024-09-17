الاحتلال ينقل الثقل العسكري من غزة للشمال وإعلانها جبهة الحرب الرئيسية

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن نقل الثقل الأمني والعسكري من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية سيبدأ الليلة، مشيرة إلى أن هناك احتمالات بإعلان إسرائيل قريبا جبهة الشمال جبهة الحرب الرئيسية.

وكشفت صحيفة عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، يعقد اجتماعا فى غرفة تحت الأرض، مع وزير الدفاع يوآف جالانت، وكبار المسئولين الأمنيين.

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" فى تقرير لها اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وكبار المسؤولين الأمنيين يجتمعون حاليا بغرفة العمليات تحت الأرض أسفل مقر وزارة الدفاع، على خلفية تفجيرات أجهزة في لبنان والتي سقط فيها قتلى ونحو 3000 جريح معظمهم من عناصر حزب الله الذي حمل الاحتلال المسؤولية عن هذه التفجيرات.