الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

أقوال ربة منزل تعرضت لتسمم غذائي في الساحل

تسمم غذائي، فيتو
تسمم غذائي، فيتو

استمعت نيابة الساحل الي أقوال ربة منزل تعرضت لتسمم غذائي وابنتيها عقب تناولهم وجبة سجق فاسدة اشترتها من سوبر ماركت بشارع شبرا.

وقالت السيدة إنها فور تناولها الطعام الذي اشترته شعرت بمغص شديد وقيء، ولم تكن بمفردها التي عانت من تلك الأعراض بل عانت منها ابنتاها أيضا اللتان اكلتا من نفس الطعام.

واضافت السيدة إنها طلبت تاكسي وتوجهت رفقة ابنتيها الي مستشفي الدمرداش لتلقي العلاج اللازم. 

تلقي قسم شرطة الساحل إخطارا من مستشفى الدمرداش يفيد باستقبالها سيدة وابنتيها مصابات بتسمم غذائي عقب تناولهن وجبة سجق من سوبر ماركت في شارع شبرا.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على الأغذية الموجودة داخل السوبر ماركت.
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نيابة الساحل قسم شرطة الساحل شارع شبرا

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