الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

غلق سوبر ماركت باع وجبة تسببت في تسمم أم وابنتيها بالساحل

اسعاف؛ فيتو
اسعاف؛ فيتو

أمرت نيابة الساحل بتشميع وغلق سوبر ماركت باع وجبة سجق فاسدة لسيدة، مما أسفر عن إصابتها وابنتيها بتسمم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتحفظ على الأغذية الموجودة بالسوبر ماركت وإرسالها إلى المعامل لتحليلها.

تلقي قسم شرطة الساحل إخطارا من مستشفى الدمرداش يفيد باستقبالها سيدة وابنتيها مصابين بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة سجق من سوبر ماركت في شارع شبرا.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على الأغذية الموجودة داخل السوبر ماركت.

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نيابة الساحل قسم شرطة الساحل شارع شبرا

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