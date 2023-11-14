القضاء العراقي يقيل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وكذلك إنهاء عضوية ليث الدليمي في البرلمان، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للمحكمة.

وقالت المحكمة إن القرار يعتبر نافذًا من تاريخ صدوره في 14 نوفمبر، مضيفة أن القرار "بات وملزم لكافة السلطات".

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

وكان الحلبوسي يترأس جلسة لمجلس النواب، وقت صدور القرار، وفور علمه بالقرار، رفع الجلسة إلى إشعار آخر، وغادر مقر البرلمان.

وشغل الحلبوسي (42 عامًا) منصب رئيس مجلس النواب العراقي في عام 2018، وانتخب في يناير 2022 للمنصب نفسه في الدورة الخامسة لمجلس النواب.

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في المقابل، أعرب الحلبوسي عن استغرابه لصدور قرار قضائي بإنهاء عضويته، ووصفه بأنه "غريب"، مؤكدًا أنه "سيلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".

وأشار في كلمة أمام مجلس النواب العراقي إلى أنه "عمل أكثر من خمس سنوات رئيسًا لمجلس النواب العراقي، وحرص منذ اللحظة الأولى لدخول المجلس على معالجة المشكلات التي تواجهها البلاد"، وتشمل مشكلات "طائفية، وأمنية، وإرهابية، وخدمية"، مشددا على أن النواب سعوا إلى "وضع الأمور في نصابها الصحيح واتخاذ الخطوات التي تنعكس إيجابًا على الشعب"

وأكد أنه لم يكن هو من "يسعى إلى عدم استقرار البلد، وتفتيت المكونات السياسية للمجتمع، وتفتيت المكونات الاجتماعية"، مضيفًا: "حرصت أن أقف معكم في مسؤولياتكم، وإخوانكم الذين أرأسهم كحزب (حزب تقدم) حرصوا على الوقوف معكم ومع أهلهم بالمحافظات كلها"، معربا عن دهشته "لصدور مثل هذه القرارات، وعدم احترام الدستور، وتلك الوصاية" التي لا يعرف مصدرها، كما أعرب عن شكره وامتنانه للنواب، مؤكدًا أنه "سيلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".