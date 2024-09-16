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رياضة

ميلان يعلن غياب نجمه 4 أشهر

ميلان
ميلان

 الدوري الإيطالي، أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، غياب أحد لاعبيه البارزين عن المباريات لمدة 4 أشهر.

وقال ميلان في بيان رسمي "يعلن النادي أن إسماعيل بن ناصر خضع لعملية جراحية في عضلة الساق اليمنى هذا الصباح في فنلندا".

وأضاف بيان الروسونيري "تم إجراء العملية الجراحية بواسطة الدكتور لاسه ليمباينن، ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي حوالي 4 أشهر".

 

وكان إسماعيل بن ناصر قد تعرض لتمزق من الدرجة الثالثة في الساق، خلال مشاركته في تدريب مع المنتخب الجزائري خلال الأيام القليلة الماضية.

 

ومن المتوقع أن يعود النجم الجزائري إلى الملاعب، في منتصف شهر يناير 2025.

ويرتبط إسماعيل بن ناصر بعقد مع ناديه ميلان حتى صيف 2027.

 

إصابة إسماعيل بن ناصر 

وكان نادي ميلان، أعلن في وقت سابق أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، تعرض لتمزق في عضلة الساق أثناء التدريب مع زملائه في المنتخب الوطني.

وأشار ميلان إلى بن ناصر سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في غضون أسبوع.

وسيغيب إسماعيل بن ناصر عن سلسلة من المباريات المهمة لفريقه ميلان، بما في ذلك مواجهات ليفربول وريال مدريد بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وإنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

 

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