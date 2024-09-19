منتخب مصر يصطدم باليابان في ربع نهائي بطولة العالم للكراسي المتحركة

يواجه منتخب مصر الأول للكراسي المتحركة لكرة اليد نظيره الياباني في الدور ربع النهائي من بطولة العالم المقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب اليابان يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي.

ويواجه الفائز من مباراة مصر واليابان الفريق المنتصر من لقاء البرتغال وفرنسا، على أن يلتقي الفائز من مباراة البرازيل والهند مع المتأهل من مباراة تشيلي وأمريكا ضمن مباريا نصف النهائي من البطولة ذاتها.

المنتخبات المشاركة في بطولة العالم

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهي: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتضم قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد لخوض البطولة كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.