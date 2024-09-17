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رياضة

كرة اليد، منتخب الكراسي المتحركة يواجه تشيلي في افتتاح بطولة العالم

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة، فيتو

كرة اليد، يلتقي منتخب مصر الأول للكراسي المتحركة لكرة اليد اليوم أمام تشيلي بصالة حسن مصطفى المغطاة بـ 6 أكتوبر في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة العالم المقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر.

ويبحث منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد بقيادة مدربه وائل عبد العاطي عن الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو الأدوار النهائية للبطولة.

 

قرعة بطولة العالم لكرة اليد

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

 

المنتخبات المشاركة في بطولة العالم

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتضم قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد لخوض البطولة كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.

 

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