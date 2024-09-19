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أخبار مصر

تنبيه عاجل من التعليم للمديريات والمدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو
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 أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما وعاجلا إلى جميع المديريات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس بضرورة إعلان  قوائم وأسماء الطلاب بالفصول وتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية والفترات الصباحية والمسائية للحضور بالعام الدراسى الجديد.

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العام الدراسي الجديد 

 

 وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

 

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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الجديد الفصول الدراسية

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