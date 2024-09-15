صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات باستخدام المنظار الجاسوس بمستشفى منيا القمح

قام الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي المتطورة بمستشفى منيا القمح المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وتحت إشراف الدكتور أحمد يوسف مدير المستشفى، بإجراء مناظير ل9 حالات منهم حالة باستخدام المنظار الدقيق الجاسوس spyglass والذي يستخدم في حالات مناظير الجهاز الهضمي بجميع أنواعه.

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفاروزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

انسداد بالقنوات المرارية

وتم إجراء منظار قنوات مرارية باستخدام المنظار الدقيق لمريض يبلغ من العمر ٥٩ عامًا يعاني من انسداد بالقنوات المرارية نتيجة لوجود حصوات كبيرة الحجم بالقناة المرارية الرئيسية مع استحالة نزولها بمنظار القنوات المرارية العادي.

عمل كل الفحوصات اللازمة

وتم تقييم المريض وفحصه والتعامل معه من قبل أطباء وحدة المناظير وعمل الفحوصات اللازمة من أشعة الرنين على القنوات المرارية والأشعة المقطعية بالصبغة ثلاثية الأبعاد على البطن والحوض وعمل الفحوصات اللازمة، وتلاحظ ارتفاع نسبة الصفراء الكلية ونسبة الصفراء المباشرة بفضل الله عمل المنظار بنجاح، والمريض الآن بحالة جيدة ويستكمل علاجه بالمستشفى تحت إشراف استشاري الجهاز الهضمي والكبد، بالإضافة إلي إجراء لستة مناظير جهاز هضمي علوي لعدد ٨ حالات أخرى منهم ٥ حالات تشخيصية و٣ حالات ربط دوالي المرئ وجميع الحالات مستقرة، وتم خرجوهم من المستشفى بصحة جيدة بعد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بأن ذلك يأتي بعد بدء التشغيل التجريبي للوحدة خلال الفترة الماضية، وبعد دعمها بجهاز أرجون بلازما، بالتعاون مع المجتمع المدني، وأيضًا بعد أسابيع من تشغيل أحدث إصدارات مناظير القنوات المرارية Spy Glass cholangioscope، وذلك للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، لافتًا إلى أن اقتناء هذه التقنية الحديثة يعتبر قفزة نوعية في تشخيص أمراض الكبد والقنوات المرارية، بعد استقبال المستشفى منظار spy glass دعمًا من وزارة الصحة والسكان، ضمن التجهيزات غير المسبوقة لوحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بتكلفة تقديرية تخطت ١١ مليون جنيه، لتصبح الوحدة الأولى من نوعها بمستشفيات صحة الشرقية، وتضاهي الوحدات المتقدمة بالمستشفيات التعليمية والجامعية.

تقليل الزمن المتوقع للعملية

وقال الدكتور محمد نور الدين المشرف على وحدة المناظير بالمديرية، بأن المنظار الدقيق للقنوات المرارية بنسخته الرقمية الجديدة يمتاز بوضوح الصورة، ودقته في التشخيص بشكل عام وفي تشخيص أورام منطقة القنوات المرارية بشكل خاص، مع تقليل الزمن المتوقع للعملية، بجانب تخفيض المضاعفات التي قد تنتج عنها، ويتم بدون إجراء فتحات بالصدر أو البطن مما يجعله يتفوق على العمل الجراحي أو المنظار العادي، كما أنه يساعد في تقليل آلام ما بعد العملية وحدوث إلتهابات أو ندبات وتشوهات، مما يسهم في العودة للحياة الطبيعية في أقصر مدة زمنية.

25 حالة منظار مرارى و225 منظار معدة

واضاف أن وحدة المناظير الجديدة بمستشفى منيا القمح المركزي، نجحت في إجراء عدد قياسي من حالات المناظير خلال الفترة القليلة الماضية، منها ٢٥ حالة منظار مراري، ٢٣٥ منظار معدة، ٣٥ منظار قولوني، وساهم في ذلك وجود نخبة من أكفأ الاستشاريين والمتخصصين بهذا المجال، صرح بذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية

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