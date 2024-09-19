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تدريب فرق الصيدلة الإكلينيكية على ترشيد استخدام المضادات الحيوية بالدقهلية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن إدارة الطب العلاجى تبحث تكثيف تدريب فرق الصيدلة الإكلينيكية  على ترشيد استخدام المضادات الحيوية.

تدريب فرق الصيدلة الاكلينيكية

عقدت إدارة الطب العلاجى اجتماعًا اليوم بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام مع مديرى المستشفيات، وذلك لمتابعة تدريب فرق الصيدلة الاكلينيكية وتذليل العقبات الإدارية التي تواجههم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ومديرى إدارات المستشفيات ومكافحة العدوى والحميات.

منع ظهور سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

بحث الاجتماع تكثيف تدريب فرق الصيدلة الإكلينيكية على أعمال ترشيد استخدام المضادات الحيوية وذلك لمنع ظهور سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وحماية المرضى من المضاعفات الجانبية لها بعدم استخدامها بالشكل الأمثل.

التوصية بإعداد سجل تدريبي لكل الفرق الطبية بالمستشفيات

كما تمت التوصية بإعداد سجل تدريبي لكل الفرق الطبية بالمستشفيات وتعليق المطبوعات والتعليمات الخاصة بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بجميع أقسام المستشفى.

 

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