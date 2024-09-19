محافظ أسيوط يفتتح منافذ بيع منتجات غذائية بمدرسة ديروط الثانوية الزراعية المشتركة (صور)

افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ منافذ بيع المنتجات بمدرسة ديروط الثانوية الزراعية المشتركة بمدينة ديروط، والذي تشرف عليه مدرسة ديروط الثانوية الزراعية المشتركة لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور، محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى على محمد رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد على محمد مدير عام إدارة ديروط التعليمية، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد كمال وكيل إدارة ديروط التعليمية، وعصام عبد الله مدير المدرسة.

محافظ أسيوط يتفقد قسم صناعات المواد الغذائية

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ منافذ المنتجات، وتشمل قسم صناعات المواد الغذائية من المخللات والمربى وقسم الكيمياء، ويشمل صناعة منتجات الألبان، ومزرعة الفاكهة على مساحة 2 فدان و4 قراريط ويتم زراعتها بالأشجار المثمرة مثل المانجو والزيتون والبرتقال والتين موجهًا بزراعة المحاصيل الشتوية كالبقوليات التي تزيد من خصوبة التربة.

تعميم أعمال تشجير المدارس بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية



وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بأعمال التشجير بالمدرسة، مطالبًا بتعميم أعمال تشجير المدارس بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدارس والعاملين بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة "100 مليون شجرة" وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة تعميقًا لقيم الولاء والانتماء والحفاظ على البيئة من التلوث.



وتفقد المحافظ خلال جولته مزرعة الدواجن التي تشمل 2 عنبر بسعة 500 دجاجة لكل عنبر واستمع إلى شرح مسئولي المزرعة عن مراحل التشغيل المختلفة.



وأكد المحافظ على أهمية تعظيم الاستفادة من المزرعة لتعزيز الإنتاج المحلي من الدواجن وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، لافتًا إلى دعم المحافظة الكامل للمشاريع الزراعية والإنتاجية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030.